Il semble que la Commerzbank subisse une transformation italienne.

Grosse banque italienne Unicredit fait une entrée significative sur la scène financière de Francfort, suscitant des rumeurs de rachat de la bourse locale. Les représentants des employés s'opposent.

L'intégration d'Unicredit dans Commerzbank suscite des rumeurs de rachat au sein de la banque basée à Francfort. Les Italiens ont saisi l'opportunité lorsque le gouvernement a déclaré des ventes d'actions, achetant ensuite un plus grand nombre d'actions sur le marché, comme l'a annoncé Unicredit à Milan. Au total, les Italiens détiennent désormais environ 9 % des actions de Commerzbank.

Le gouvernement vise à se retirer de Commerzbank, qu'il a sauvée de la faillite avec des milliards de fonds publics lors de la crise financière de 2008. La banque a choisi de ne pas reveal ses intentions d'augmenter davantage sa participation, préférant obtenir l'approbation du superviseur pour la porter au-delà de 9,9 %. L'action de Commerzbank a connu une hausse de plus de 15 %. Selon la correspondante boursière de ntv Sabrina Marggraf, "les analystes pensent qu'ils se marieraient bien".

Unicredit est entrée sur le marché bancaire allemand il y a presque deux décennies. En 2005, elle a acquis la Hypovereinsbank (HVB) allemande pour environ 15 milliards d'euros, établissant ainsi une forte présence sur le marché bancaire au détail en Allemagne.

Les spéculations sur une prise de contrôle italienne et une fusion de Commerzbank avec leur filiale Hypovereinsbank ont circulé au fil des ans. Avec des quartiers généraux en Allemagne et des quartiers généraux corporatifs en Italie, la banque fusionnée serait basée en Allemagne.

Les Italiens détiennent quatre fois le poids du marché

Unicredit a acquis Nearly la moitié de ses actions Commerzbank auprès du gouvernement allemand. Le gouvernement a vendu Nearly 4,5 % aux Italiens dans le cadre de sa sortie partielle annoncée la semaine dernière. Les Italiens étaient prêts à payer Significativement plus que la valeur marchande des actions mardi soir. Toutes les actions offertes par le gouvernement ont été attribuées à Unicredit "en raison d'une surenchère significative de toutes les autres offres", selon l'agence fédérale des finances de Francfort responsable.

Le prix d'attribution de 13,20 euros par action était de 60 cents, soit Nearly 5 %, supérieur au prix de clôture de mardi. Les remises sont généralement incluses dans les grandes placements. Le gouvernement a recueilli légèrement plus de 700 millions d'euros grâce à la vente d'environ 53 millions d'actions. Ainsi, la part de l'État a diminué à 12 %, conservant pour l'instant son titre de plus grand actionnaire. Cependant, Unicredit détient maintenant la deuxième plus grande part avec 9 %.

Unicredit et Commerzbank ont toutes deux connu une baisse pendant la crise financière et économique de 2008/2009 et la crise de la dette de l'UE au début de la dernière décennie. Les actions des deux banques ont chuté de plus de 90 %. Depuis, leur situation s'est Significativement améliorée, en partie grâce aux taux d'intérêt plus élevés. Le redressement d'Unicredit a été plus important.

Avec une valeur boursière d'environ 60 milliards d'euros, Unicredit dispose de la puissance financière pour racheter Commerzbank. La valeur boursière de Commerzbank est d'environ 15 milliards d'euros, soit seulement environ un quart de celle d'Unicredit.

La résistance à une éventuelle acquisition de l'institution de Francfort vient des représentants des employés. Le membre du conseil de surveillance de Commerzbank Stefan Wittmann exprime des préoccupations quant aux pertes d'emplois et aux transferts de décisions vers l'Italie. Wittmann, représentant le syndicat Verdi au conseil de surveillance, affirme que tout sera fait pour empêcher une acquisition.

L'acquisition par l'Italie des actions Commerzbank pourrait potentiellement entraîner un Significant changement dans l'économie allemande, affectant à la fois les banques et les employés. Compte tenu de la Significant participation d'Unicredit dans Commerzbank, les discussions sur les changements opérationnels et les potentielles pertes d'emplois au sein de l'institution de Francfort sont inévitables.

L'influence croissante d'Unicredit dans le secteur bancaire allemand, avec sa puissance financière et sa valeur boursière, a suscité des préoccupations quant à l'impact potentiel sur l'économie nationale, ainsi que sur les opérations de Commerzbank et ses employés.

