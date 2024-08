Il semble que la campagne présidentielle de Robert F. Kennedy Jr. touche à sa fin.

Selon les informations, le candidat indépendant à la présidence et membre de la famille Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., âgé de 70 ans, serait sur le point de se retirer de la course et de soutenir potentiellement Donald Trump. Ce geste pourrait influencer les votes dans les États clés.

Kennedy Jr. devrait s'adresser à la nation vendredi pour parler de la situation actuelle et de ses projets futurs. L'événement aura lieu à Phoenix, en Arizona, où Trump a également un événement prévu.

La colistière de Kennedy, Nicole Shanahan, avait précédemment suggéré une fusion avec l'ancien président Trump, qui brigue la Maison Blanche en tant que candidat républicain. Des sources proches de la situation ont déclaré à ABC News que Kennedy envisageait de se retirer de la course et de soutenir Trump, bien qu'il n'ait pas encore pris de décision définitive.

Dans une interview récente, Shanahan a laissé entendre que l'équipe de Kennedy devait choisir entre continuer la course, risquant une victoire démocrate avec Kamala Harris, ou soutenir Trump immédiatement. Il est incertain dans quelle mesure la déclaration de Shanahan était coordonnée avec Kennedy, mais elle est intervenue peu après que Trump l'eut complimenté et lui eut proposé un poste dans son cabinet.

Le soutien de Trump pourrait faire pencher la balance dans les États clés

Malgré sa position de l'un des candidats indépendants les plus réussis à ce jour, les chances de Kennedy de remporter la Maison Blanche sont considérées comme maigres. Il n'est présent que dans 19 des 50 États et ses chiffres de sondage ont chuté à 5% ces dernières semaines en raison de la perte de plusieurs donateurs et de difficultés financières.

Cependant, les démocrates et les républicains surveillent de près Kennedy. Il a remporté un certain nombre de électeurs potentiels dans des États clés tels que le Michigan et le Wisconsin. Le soutien de Kennedy à Trump pourrait s'avérer crucial dans ces États. Les données montrent que Trump a perdu plus d'électeurs potentiels au profit de Kennedy qu'au profit de Biden.

En tant qu'activation et avocat, Kennedy s'est fait connaître pour son engagement en faveur de causes environnementales telles que l'eau propre. Au fil des ans, il s'est fait remarquer en se déclarant anti-vaccins. Malgré son affiliation de longue date et de plusieurs décennies avec le parti démocrate, Kennedy a annoncé sa candidature indépendante en octobre dernier. Il a été critiqué par de nombreux démocrates et membres de sa famille pour propager des théories du complot et s'associer à des politiciens d'extrême droite.

Si Kennedy soutient finalement Trump, cela pourrait entraîner un changement de votes dans les États clés. Compte tenu de l'influence de Kennedy dans des États comme le Michigan et le Wisconsin, son soutien à Trump pourrait être déterminant dans ces zones de combat.

