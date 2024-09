Il semble que des groupes pro-iraniens semblent être les auteurs probables de l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad.

A quelques jours après un incident violent, l'annexe de l'ambassade des États-Unis située à l'aéroport international de Bagdad a été accusée d'être à l'origine des problèmes par l'administration américaine. Cet incident s'est produit un mardi soir, avec des rapports suggérant qu'il était l'œuvre de milices affiliées à l'Iran opérant en Irak. L'ambassade des États-Unis à Bagdad a ensuite exhorté les autorités irakiennes à protéger les installations et le personnel américains, invoquant le droit à la légitime défense et la responsabilité de garantir la sécurité du personnel américain dans le monde entier.

Suite à une attaque un mardi soir, l'ambassade des États-Unis à Bagdad a annoncé que ses installations auxiliaires à Bagdad avaient été prises pour cible. Il n'y a eu aucun blessé signalé. Selon un communiqué de l'armée irakienne, l'explosion a eu lieu dans la zone de l'aéroport international, qui sert de base aux conseillers de la coalition internationale.

Immédiatement après l'attaque, un haut responsable des services de sécurité irakiens a déclaré à l'agence de presse AFP que deux missiles Grad avaient été lancés contre l'installation. L'un a atterri dans l'enceinte des unités anti-terroristes irakiennes, tandis que l'autre a touché une base de la coalition dirigée par les États-Unis combattant les milices extrémistes de l'État islamique (EI).

Les installations de soutien diplomatique des États-Unis à l'aéroport international de Bagdad ont été la cible de multiples attaques, comme en janvier 2022. Ces services offrent une aide logistique et médicale. Pour l'hiver 2023, quelques semaines seulement après le conflit majeur déclenché par l'organisation palestinienne Hamas contre Israël, qui a entraîné la guerre de Gaza, des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie ont également pris pour cible les forces de la coalition internationale combattant l'EI avec de nombreux drones et roquettes.

Après l'attaque contre l'annexe de l'ambassade des États-Unis, l'administration américaine a fermement condamné l'incident et demandé une enquête immédiate. L'attaque a entraîné des dommages importants aux installations auxiliaires, mais heureusement, personne n'a été blessé.

