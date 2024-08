- Il semble que ce soit une situation sans problème.

Au cours d'une bataille pour la garde intense, les ex-partenaires Cora (47) et Ralf Schumacher (49) sont plongés dans une vive dispute, tandis que leur enfant, le jeune pilote de course David Schumacher (22), reste indemne face aux arguments.

"IgnoRE cette situation et elle ne me reste pas en tête. Une fois que le casque est mis ou que la porte est fermée, c'est uniquement la course qui compte et rien d'autre," a déclaré le jeune de 22 ans à "RTL" ce week-end. Lors de la course de la Prototype Cup Germany au Nürburgring, David Schumacher et son père ont pris la tête, remportant les courses du samedi et du dimanche. Ralf Schumacher a célébré un retour triomphal à la course après une absence de presque une décennie.

Ralf et Cora Schumacher étaient mariés de 2001 à 2015 mais avaient vécu séparément depuis 2009. Ils sont devenus parents de leur fils David Schumacher lors de leur première année de mariage. En juillet 2024, Ralf Schumacher a rendu publique sa relation avec Étienne Bousquet-Cassagne via un post Instagram. "Le meilleur aspect de la vie est d'avoir un compagnon compatible à ses côtés pour partager chaque moment," a déclaré Schumacher.

Depuis, le conflit déjà existant entre Ralf et Cora Schumacher s'est intensifié.

Conflit suite à l'annonce

Dans une interview récente à "Spiegel", la quadragénaire a affirmé qu'elle avait appris la relation de Ralf avec Étienne grâce à son annonce publique. En réponse, Ralf Schumacher a publié une capture d'écran d'une conversation WhatsApp de l'année précédente, montrant Cora félicitant Étienne, croyant qu'ils étaient déjà mariés.

"Pour clarifier, Cora nous a félicités en septembre (octobre tôt) 2023, pensant que nous étions mariés. Elle s'en est même réjouie, comme vous pouvez le voir dans son message à Étienne. Je trouve regrettable qu'elle propage de nombreux mensonges. Étienne et moi souhaitons simplement être laissés tranquilles," a écrit Ralf Schumacher.

Cora Schumacher a répliqué avec une réponse cinglante: "Combien il faut être pathétique pour publier illégalement des messages WhatsApp privés pour cacher la vérité."

Ralf Schumacher: "J'ai été clair l'année dernière à Pâques"

Interrogé par "RTL" sur la mise en public du conflit, Ralf Schumacher a expliqué: "Pourquoi ai-je parlé? Je pense qu'il est important de faire respecter la vérité. Et tout le monde dans notre cercle était au courant. Dans cette situation, j'ai été clair l'année dernière à Pâques, donc je suis un peu surpris."

Malgré la bataille pour la garde en cours et les disputes intenses entre ses parents, David Schumacher, souvent appelé le "Fils de David" en raison de la renommée de son père en course, continue de briller dans sa carrière de pilote. Au milieu du conflit entre Ralf Schumacher et Cora "Fils de David" Schumacher, la nouvelle relation de Ralf avec Étienne Bousquet-Cassagne est devenue un sujet de controverse, entraînant des désaccords publics et la publication de messages WhatsApp privés.

Lire aussi: