- "Il semblait être assez loin derrière nous".

Depuis le début, l'ambiance de cet entretien était claire. Après que le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, ait quitté le studio de l'élection de l'ARD en mettant en garde contre la montée de l'extrême droite, le candidat principal de l'AfD, Bjorn Hocke, s'est dirigé vers la table d'interview de Gunnar Breske. Et les échanges verbaux ont commencé.

Breske a ouvert la conversation en énonçant les faits - une gifle pour la satisfaction de Hocke, semble-t-il : "Vous êtes le parti qui a obtenu le plus de voix ce soir, mais vous êtes également considéré comme fermement ancré dans l'extrême droite." Hocke a répondu en grommelant : "Oh, ça recommence." Breske a répliqué : "Exactement, c'est un fait." Hocke a alors rétorqué : "Vous voulez en discuter ? Arrêtez de me qualifier. Nous sommes le premier parti populaire de Thuringe. Vous n'allez pas qualifier d'extrême droite un tiers des électeurs de Thuringe, n'est-ce pas ?"

Hocke a des vues sur le BSW

Au cours du débat, les deux hommes n'ont trouvé aucun terrain d'entente. Le sujet de la prochaine étape de Hocke pour devenir ministre-président est resté flou, au lieu de cela, il a appelé les "vieux partis" à faire preuve d'humilité. De nombreux habitants de Thuringe, comme Hocke l'a souligné, sont déçus par la démocratie en raison de "la ridicule querelle de mur et du ridicule comportement du mur".

En tant que parti le plus fort, l'AfD a exprimé son intention d'inclure d'autres partis dans les discussions - une liste qu'il n'a pas fournie. Le BSW dirigé par Sahra Wagenknecht était au moins une possibilité qu'il a laissée entendre. Les deux partis pourraient gérer une majorité dans le nouveau parlement de l'État.

Si le parti d'extrême droite de Hocke parvenait à prendre le pouvoir, ils prévoyaient de réformer l'Office pour la protection de la Constitution. Il se concentrerait principalement sur "l'espionnage économique" et "la surveillance idéologique". De manière coutumière, l'AfD a accusé l'autorité démocratiquement légitime de "protection du gouvernement" et a tenté de présenter le "label 'fermement d'extrême droite' dans plusieurs États fédéraux" comme une répression de l'opposition.

L'AfD prévoyait également d'attaquer la radiodiffusion publique et de dissoudre les accords de radiodiffusion de l'État.

