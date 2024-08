Les Pochers ! freshlement recyclés ! - Il se souvient de son mariage avec Amira.

Dans l'épisode actuel du podcast commun d'Oliver Pocher (46) et de son ex-femme Alessandra Meyer-Wölden (41), surnommée Sandy, le sujet principal est les vacances. Mais ce ne serait pas "Les Pochers ! Recyclés" (exclusif sur Podimo) s'ils n'évoquaient pas à un moment donné l'ancienne partenaire d'Oliver, Amira Pocher (31).

Enregistré en direct à Berlin, le "Spécial Vacances" voit Pocher se plaindre de divers petits désagréments liés au voyage, entre autres choses. Le présentateur est mentionné à plusieurs reprises. Il s'est marié avec Amira en 2019 et leur ancienne relation et leur divorce ont été longuement discutés dans "Les Pochers ! Recyclés" et dans le podcast exclusif de Podimo "Love Life - avec Amira & Hima", que dirige Amira avec son frère.

Lune de miel aux Maldives et un pantalon qui éclate

Lorsque Pocher demande à Meyer-Wölden quel est le meilleur voyage de sa vie, elle cite deux : un voyage aux Maldives et un en Afrique du Sud, tous les deux avec Pocher. Elle se souvient avoir été enceinte pendant leurs vacances aux Maldives, quelques semaines avant l'accouchement.

C'était si beau que Pocher s'est marié là-bas plus tard, suggère Meyer-Wölden. "Je me suis marié là-bas", confirme l'humoriste. "Avec Amira, je me suis marié aux Maldives. Nous avons eu un mariage intime, seulement avec notre cercle rapproché". Il raconte également que son pantalon a éclaté lorsqu'il a porté Amira sur le seuil. À l'époque, Amira était également enceinte.

L'an dernier, Pocher a souhaité un heureux anniversaire à Amira sur Instagram, malgré leur séparation. Il a partagé des photos de leur mariage aux Maldives, montrant une Amira radieuse. Elle avait précédemment déclaré sur la plateforme : "J'ai eu le plus beau mariage possible". Bien qu'il s'agisse d'une petite cérémonie, elle a déclaré : "Je suis absolument reconnaissante et je ne me sens pas privée de quoi que ce soit".

Mais qu'en est-il de Sandy ?

Alors qu'Amira est mentionnée à quelques autres reprises dans l'épisode, le public s'intéresse également à ce qui se passe entre Pocher et sa première ex-femme. "Comment décrirais-tu votre situation actuelle ?" a demandé un participant. "Notre situation est 'divorcés heureux'", a répondu Pocher. Cependant, le podcast commun a créé une proximité supplémentaire entre eux.

"C'est parfait comme ça maintenant, et tout est merveilleux", dit Pocher. "Je suis heureux pour quiconque veut donner sa chance à Sandy. Et inversement, si quelqu'un prend jamais pitié de moi, je frappe", plaisante-t-il. Meyer-Wölden n'avait pas grand-chose à dire sur le sujet.

