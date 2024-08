- Il se décrit comme "le président préféré de la reine".

Selon Donald Trump (78), il entretenait une bonne relation avec la défunte reine Elizabeth II (1926-2022). "Apparemment, j'étais son président préféré", a-t-il déclaré récemment lors d'une interview accordée à "dailymail.com".

Trump : "Elle m'appréciait et je l'appréciais"

Le politicien, qui brigue un nouveau mandat à la Maison Blanche, a précisé : "J'avais une relation fantastique avec la reine. Elle m'appréciait et je l'appréciais." En 2020, Donald Trump s'est présenté comme un "ami proche et fervent soutien" de la reine et du Royaume-Uni sur la plateforme de médias sociaux alors populaire, X, connue sous le nom de Twitter.

Cependant, un livre récent semble dresser un tableau différent de la relation entre la monarque britannique et le potentiel leader américain. Selon la biographie "Un voyage autour de la reine" de Craig Brown, qui doit être publiée à la fin août et dont des extraits ont été publiés par "Daily Mail", la reine aurait déclaré lors d'un déjeuner quelques semaines après la visite de Trump qu'elle le trouvait "très impoli". Elle aurait également exprimé son mécontentement face à son habitude de regarder constamment par-dessus son épaule, comme s'il cherchait des personnes plus intéressantes. De plus, elle aurait supposé que Trump avait conclu un accord avec son épouse Melania (54) pour rester marié avec lui.

Trump a depuis nié ces allégations, affirmant : "Je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'était en réalité l'inverse."

Malgré les commentaires présumés de la reine Elizabeth II sur le comportement de Donald Trump lors d'un déjeuner, la famille royale a maintenu une relation cordiale avec lui. Dans une tentative de clarifier la situation, Donald Trump a nié les allégations mentionnées dans la biographie à venir "Un voyage autour de la reine".

