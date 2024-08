- Il s'attend à une concurrence féroce pour le championnat, selon l'entraîneur-chef Gislason.

Entraîneur national de handball Alfred Gislason se prépare pour une campagne passionnante dans la Bundesliga de handball. "Nous sommes face à une lutte à trois, voire à quatre", a déclaré le sexagénaire lors de la cérémonie des 'Sport-Bild-Awards' à la Fischauktionshalle de Hambourg.

Il considère les champions en titre, SC Magdeburg, et SG Flensburg-Handewitt, comme les principaux prétendants au titre. Cependant, Magdeburg doit faire face à des blessures, avec Felix Claar et Tim Hornke absents des préparatifs en raison de blessures aux pieds.

Gislason inclut également les tenants du titre THW Kiel et les Foxes Berlin dans la liste des favoris. Il salue le transfert de THW Kiel du gardien national Andreas Wolff du club polonais de haut niveau Industria Kielce, qu'il considère comme un "coup formidable". Les Berlinois devront faire leurs preuves alors qu'ils affrontent le double défi du championnat et de la Ligue des champions.

L'entraîneur de 64 ans a confessé avoir été déçu par l'équipe d'Allemagne de handball après leur défaite 26-39 en finale olympique contre le Danemark. Cependant, il a dépassé sa colère, reconnaissant que "la joie de l'argent est maintenant en train de s'installer".

