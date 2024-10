Il s'attend à une autre année de ralentissement économique dominée par l'administration nationale

La croissance économique de l'Allemagne a connu un ralentissement de 0.3% en 2023, selon les premiers rapports. Cependant, les prévisions officielles pour cette année prévoient une augmentation du PIB du pays. Toutefois, un article de journal suggère un scénario plus sombre, laissant entendre que le gouvernement va prochainement partager une nouvelle estimation.

Les rapports indiquent que le gouvernement a ajusté ses prévisions économiques, anticipant un cinquième trimestre consécutif de récession en 2024. Le ministère de l'Économie prévoit désormais une légère baisse de 0.2% du PIB cette année, selon le "Süddeutsche Zeitung". Initialement, les prévisions pour 2024 prévoyaient une augmentation de 0.3% du PIB. L'économie de l'Allemagne a connu un déclin de 0.3% l'année précédente. Les nouvelles prévisions seront dévoilées le mercredi. Il est important de noter que les principales institutions de recherche ont déjà revu leurs prévisions pour l'année en cours.

Rapport des économistes pour le gouvernement à l'automne

Dans leur dernier rapport pour l'administration, les économistes prévoient une baisse de 0.1% du PIB en 2024, marquant ainsi la deuxième année consécutive de contraction. Cette prévision de consensus sert de base aux nouvelles estimations du gouvernement en octobre, qui serviront ensuite de référence pour l'estimation de l'impôt.

Habeck voit un avenir plus lumineux pour l'économie allemande

Selon le "Süddeutsche Zeitung", le ministre fédéral allemand de l'Économie, Robert Habeck, a une vision plus optimiste pour les deux prochaines années que ce qui avait été projeté initially. Il prévoit que l'économie sortira de sa faiblesse actuelle et affichera plus de vigueur. Sa prévision pour 2025 comprend une croissance de 1.1% du PIB, légèrement supérieure à la précédente estimation de 1%. Pour 2026, il anticipe une augmentation de 1.6% du PIB. Cependant, les principales institutions de recherche montrent moins d'optimisme, ayant réduit leur prévision de consensus pour 2025 de 1.4% à 0.8%, et prévoyant une croissance de 1.3% pour 2026.

La prévision révisée du ministère de l'Économie pour 2024 prévoit maintenant une légère baisse de 0.2% du PIB de l'Allemagne, contrastant avec la prévision initiale d'une augmentation de 0.3%. Malgré les prévisions révisées et les suggestions d'un cinquième trimestre consécutif de récession, la prévision officielle pour cette année prévoit toujours une augmentation du PIB du pays.

Lire aussi: