- Il s'attend à ce que Scholz propose une collaboration de Merz

Le chef de la CDU, Friedrich Merz, estime que le Chancelier Olaf Scholz (SPD) acceptera une coopération en matière de politique migratoire. Après avoir discuté avec Scholz, Merz a déclaré que le Chancelier devrait, et devrait probablement accepter cette proposition, en fonction de son jugement. Ils ont discuté des conséquences de l'incident de poignardage mortel de Solingen.

Merz plaide en faveur d'actions fermes pour lutter contre l'immigration illégale et propose une coopération entre l'Union et le SPD pour Scholz. Le Chancelier n'a pas donné de réponse positive immédiate, mais a mentionné qu'il y réfléchirait et donnerait une réponse rapide, selon Merz. "Je ne m'attendais pas à cela, mais je ne m'y attendais pas non plus ou ne l'espérais pas." Il s'attend à ce que le Chancelier fédéral réagisse dans les prochains jours. "C'est la proposition de l'opposition à l'administration, ou du moins aux secteurs de l'administration ouverts à la collaboration."

Il est crucial de parvenir à un accord lors de la première semaine de la réunion du Bundestag - débutant la semaine du 9 septembre - pour prendre des décisions préliminaires.

La proposition de Merz pour une coopération Union-SPD en matière de politique migratoire vise à lutter contre la migration illégale. Si Scholz l'accepte, cela pourrait marquer un tournant significatif dans les discussions sur la politique migratoire.

