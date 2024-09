- Il s'attend à ce que les conséquences de la maltraitance présumée de son propre enfant soient graves

Un individu résidant dans le Nord-Ouest de Mecklembourg est jugé pour des faits graves de comportement sexuel inapproprié. L'homme de 41 ans a admis personnellement avoir mal traité sa propre fille. Le verdict dans cette affaire est attendu aujourd'hui au tribunal régional de Schwerin.

L'homme a choisi de coopérer suite à une discussion légale entre les parties impliquées au début du procès. Cette décision est courante dans les affaires de violences sexuelles pour protéger les victimes mineures de témoignages supplémentaires. L'homme a un casier judiciaire et pourrait purge une peine de cinq ans et demi à presque sept ans de prison.

Matériel indécent sur l'appareil mobile

Selon l'accusation, le père est accusé d'avoir exploité sa fille de trois ans six fois entre janvier 2022 et mars 2024. Les autorités ont saisi son smartphone lors de son arrestation, contenant prétendument plus de 1 000 fichiers photo et vidéo indécents liés à des mineurs.

Le procès de l'homme pour comportement sexuel inapproprié est initialement prévu au tribunal régional de Schwerin, mais en raison de la nature des chefs d'accusation, l'affaire est transférée au tribunal de première instance pour un procès équitable et approprié. Après avoir purgé sa peine, l'homme peut faire appel de sa sentence au tribunal régional de Schwerin.

Lire aussi: