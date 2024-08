- Il salue l'intervention courageuse après l'attaque au couteau de Reul

Actes héroïques de plusieurs individus ont probablement évité un incident grave lors d'une agression au couteau dans un bus à Siegen

Les actions héroïques de plusieurs individus ont peut-être empêché une catastrophe plus importante lors d'une agression au couteau dans un bus à Siegen. Le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) de Solingen a qualifié les initiatives des femmes et des hommes qui sont intervenus et ont empêché le pire de "histoires extraordinaires". Il a salué les individus qui ont apporté leur aide, sont intervenus et ont maîtrisé l'agresseur.

Ces personnes venaient de divers horizons. Si elles étaient effectivement des résidents ayant un historique migratoire, Reul a noté que "cela peut également susciter de la fierté". Il a souligné qu'il y a de nombreux citoyens vigilants et intelligents, et que la société est plus solide que ce que l'on pourrait croire. Assumer ses responsabilités, comme les individus l'ont fait dans le bus, ainsi que l'unité et la solidarité, sont "le fondement de beaucoup".

Selon un rapport du "Siegener Zeitung", ce sont trois femmes ayant un historique migratoire qui ont réagi rapidement après l'attaque et ont maîtrisé l'agresseur. Le maire de Siegen, Steffen Mues, et le surintendant du cercle évangélique Siegen-Wittgenstein, Peter-Thomas Stuberg, ont rapporté cela en se basant sur les témoignages des témoins.

Six personnes blessées

Un vendredi soir, une femme allemande de 32 ans a attaqué des individus avec un couteau dans un bus navette allant vers le festival de la ville. Au moins six personnes ont été blessées, trois étant dans un état critique. La femme de 32 ans est connue des autorités et il y a des indices d'un problème de santé mentale. Le festival de la ville a repris le samedi avec un service religieux.

Un représentant de la compagnie de transport Westphalian-South a informé le "Sieger Zeitung" que le conducteur de bus a agi rapidement, arrêtant le bus immédiatement après le chaos initial et ouvrant toutes les portes. Cela a permis aux passagers de sortir rapidement du bus et potentiellement d'empêcher des dommages supplémentaires. Selon le rapport du journal, il y avait également des enfants et des adolescents dans le bus.

Des hommes et des garçons, ainsi que des femmes, ont joué des rôles cruciaux pour empêcher des dommages supplémentaires lors de l'agression au couteau dans le bus à Siegen. Les actions rapides de ces individus, y compris plusieurs garçons, ont aidé à maîtriser l'agresseur et à assurer la sécurité des autres.

L'attaque sur le bus a inclus des jeunes passagers. Ces garçons et ces hommes, ainsi que les femmes, ont fait preuve de courage et de présence d'esprit qui ont contribué à minimiser les dommages causés par l'incident.

