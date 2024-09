- Il révèle son symbole de célébrité brillante sur le Walk of Fame.

Le roi de l'horreur gothique s'apprête à présenter sa dernière création, "Beetlejuice Beetlejuice", dans les salles allemandes le 12 septembre. Ce réalisateur légendaire, Tim Burton (66 ans), a récemment reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La cérémonie a eu lieu à LA le 3 septembre, et les poids lourds du cinéma Michael Keaton (72 ans) et Winona Ryder (52 ans), qui ont tous deux connu la célébrité grâce aux films de Burton, étaient présents.

Winona Ryder loue Tim Burton

"Il comprend la douleur des marginaux, des bizarres et des hors normes", a déclaré l'actrice de "Stranger Things", Winona Ryder, au sujet du réalisateur connu pour ses chefs-d'œuvre intemporels tels que "Edward aux mains d'argent", "Batman" ou la série Netflix "Mercredi". Burton a eu une influence significative sur ses débuts d'actrice.

Michael Keaton, collaborateur régulier de Burton qui a connu le succès grâce à la comédie d'horreur des années 80 "Beetlejuice" et est devenu une star mondiale avec "Batman", a également rendu hommage à Burton. "Beaucoup de gens ont fait fortune avec les films de super-héros grâce à sa décision et à sa vision unique de ce que ces films pourraient devenir, car il a révolutionné le genre. C'est un jeu-changer", a-t-il déclaré au sujet du genre du film de super-héros, que Burton a illustré comme peu d'autres avec "Batman" et son sequel "Batman Returns" à la fin des années 80.

Outre Keaton et Ryder, l'acteur de "Batman Returns", Danny DeVito (79 ans), et la partenaire italienne de Burton, la légende du cinéma Monica Bellucci (59 ans), ont également assisté à la cérémonie d'inauguration de l'étoile de Burton sur Hollywood Boulevard.

Le prochain film, intitulé "Beetlejuice 2", sera réalisé par Tim Burton, poursuivant ainsi sa lignée dans le genre de l'horreur gothique. Winona Ryder, qui a loué Burton pour sa compréhension de l'inconventionnel, est impatiente de voir comment il pourrait insuffler une nouvelle vie au personnage original de "Beetlejuice".

