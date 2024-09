Il révèle sa formule cachée pour le contentement: Günter Netzer

À l'aube de ses 80 ans, une légende du football née en Allemagne célèbre son anniversaire spécial. Connu pour ses compétences professionnelles, ses rôles de manageur, ses entreprises et son expertise télévisuelle, Günter Netzer partage quelques aperçus de sa vie personnelle dans une discussion avec le magazine "Kicker".

À huit décennies, Netzer trouve la planification à cet âge plutôt absurde. "Hé, comment puis-je planifier quoi que ce soit à 80 ans ? Ce serait frivole", rit-il. Sa philosophie de vie a toujours été de créer de la satisfaction, ce qui en fait une âme comblée. Il a mis en avant l'importance de la famille, et sa vie n'est rien de moins que parfaite.

L'ancien champion du monde et d'Europe, le maître du milieu de terrain pour Borussia Mönchengladbach et Real Madrid, qui est sorti des racines de l'herbe, ne croit pas aux grandes fêtes. "J'ai 25 personnes - des amis qui ont marqué ma vie - qui se joignent à nous. Je n'ai jamais oublié leur gentillesse et je leur ai rendu la pareille", partage Netzer.

Le professionnel à la retraite, manageur, entrepreneur et expert en télévision a trouvé son bonheur il y a des décennies dans sa vie personnelle. Les apparitions publiques de Netzer sont rares. "J'ai une famille de rêve, une épouse qui m'a soutenu pendant 46 ans et qui est un véritable rêve. Puis est venue la meilleure chose de ma vie à 42 ans, cette petite fille, la plus grande joie de ma vie. Ils comptent plus pour moi que tous les trophées, les éloges et la célébrité."

Günter Netzer se remémore sa vie avec humilité et gratitude. "Je n'arrive pas à croire ce que la vie m'a donné. J'ai réussi à mener plusieurs carrières à bien, mais je suis toujours stupéfait de voir comment le destin m'a conduit ici. Parfois, je me dis 'Mon Dieu, j'ai l'impression d'être guidé'."

L'apparence robuste de Netzer ne l'empêche pas de reconnaître les effets de l'âge. "Le genou n'est plus ce qu'il était", et son dos lui pose de nouveaux défis chaque jour", avoue-t-il. Cependant, "À mon 80e anniversaire, je ne m'attends pas à de la compassion, mais à une célébration - d'abord pour être arrivé jusqu'ici, et ensuite pour avoir réussi à rester en forme, ce dont je suis reconnaissant."

Malgré les ravages du temps sur son corps, en particulier son genou, Netzer reste passionné par le football. "Même à 80 ans, j'aime encore regarder les matchs de football", partage-t-il, révélant son amour durable pour le sport.

Malgré sa carrière illustre dans le football, Netzer trouve sa plus grande joie dans sa famille. "Le football est merveilleux, mais ma famille est mon véritable trésor", déclare-t-il, mettant en avant l'importance de ses proches par rapport à ses réalisations professionnelles.

