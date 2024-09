"Nous avons encore un long chemin à parcourir"

- " Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir " ou " Nous sommes loin d'atteindre notre objectif ".

Le petit bourg gallois de Llanelli était en effervescence aujourd'hui, non seulement pour la visite du prince William à l'école primaire "Swiss Valley Community", mais aussi pour sa réponse attendue à la vidéo familiale publiée la veille par son épouse, la princesse Kate (42 ans).

Certains habitants de Llanelli ont accueilli le prince William avec des cartes de rétablissement pour son épouse. Il les a remerciés en disant : "Je vous en suis vraiment reconnaissant." Lorsque la curieuse habitante de Llanelli, Pauline Thomas, âgée de 74 ans, lui a demandé des nouvelles de la vidéo de Kate, il a déclaré au "Sun" : "C'est une bonne nouvelle, mais nous avons encore un long chemin à parcourir."

Après sa visite à l'école, William, en tant que parrain de la Semaine de l'Hélicoptère de Secours, a fait une brève halte à l'hôpital aérien du Pays de Galles. Il s'est ensuite rendu au stade des Llanelli Scarlets pour manifester son soutien à la Coupe du monde de rugby féminin de 2025 au Pays de Galles. Même là, le prince semblait détendu et à l'aise.

Une vidéo qui brise les normes royales

La princesse Kate a partagé une vidéo inhabituelle lundi, indiquant que son traitement contre le cancer, notamment la chimiothérapie, était terminé. Cette vidéo dépasse les normes des annonces royales, suscitant l'intérêt international des experts de la société. Les images montrent des moments intimes de la famille de cinq personnes, comme des promenades dans la forêt ou près du champ de maïs. Leurs enfants apparaissent plus fréquemment et plus intimement dans cette vidéo, avec le prince William allongé à côté de Kate sur le sol et même en train de lui faire un bisou sur la joue - une rupture significative des présentations royales traditionnelles.

"Je ne peux pas exprimer à quel point je suis soulagée"

Dans la vidéo virale, Kate raconte son parcours contre le cancer, de

