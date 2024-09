- Il résidait dans la maison des parents de Diana.

Il y a une semaine, selon les rapports, le prince Harry (39 ans) a regagné son pays natal, le Royaume-Uni, pour assister aux funérailles de son oncle, Lord Robert Fellowes. Le prince aurait choisi un lieu de séjour particulièrement sentimental ; selon "People", Harry a opté pour résider à Althorp House avec son oncle Charles Spencer (60). Ce domaine historique, belonging to the Spencer family since 1508, is nestled in Northamptonshire, England's Northampton county, and spans about 5,300 hectares. Charles Spencer a été le propriétaire et résident permanent de l'endroit depuis le décès de son père en 1992.

Le prince Harry aurait également pu utiliser son temps à Althorp House pour honorer la mémoire de sa mère. Les Fellowes ont organisé les funérailles de leur épouse deux jours avant le 27e anniversaire du décès de Diana le 31 août. Diana a été enterrée sur une petite île au milieu du lac d'Althorp Park. Cependant, la durée du séjour de Harry au Royaume-Uni reste inconnue.

Harry et William aux funérailles

Au cours des funérailles de l'époux de Lady Jane Spencer (67 ans), à Snettisham, dans le Norfolk, il y a eu une rencontre entre le prince Harry et son frère aîné, le prince William (42 ans). Cela a été rapporté par des médias tels que la "BBC".

Selon le "Sun", les deux frères ont maintenu une certaine distance pendant le service, se comportant de manière très discrète. Un résident local a déclaré au tabloïd : "William et Harry étaient tous deux présents, mais nous ne les avons jamais vus engager la conversation et ils ont gardé leurs distances."

Le lien entre Harry et la famille Spencer

Plusieurs personnes présentes ont été surprises par la décision du prince Harry de revenir au Royaume-Uni depuis sa base domestique aux États-Unis pour les funérailles, comme l'a souligné une source de "People". "On pouvait voir la joie sur son visage à la réunion. Il était vraiment ravi d'avoir fait le voyage."

En général, le prince Harry mantenimiento un lien étroit avec la famille de Diana ; son oncle Charles et sa tante Jane ont montré leur soutien envers lui lors du service des Jeux Invictus à la cathédrale Saint-Paul de Londres en mai, sans la présence d'aucun membre de la famille royale.

