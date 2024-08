- Il rencontre un autre cas de chaos hépatique douteux.

Leverkusen arrache la victoire à la dernière seconde, conservant ainsi sa série d'invincibilité. Le joueur de l'équipe nationale Florian Wirtz a inscrit le but victorieux en prolongation (90.+11) contre Borussia Mönchengladbach, décrochant une victoire 3-2 (2-0). L'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso est imbattable en Bundesliga. Wirtz a profité d'un rebond après son tir raté lors d'un penalty contre le gardien de Gladbach Jonas Omlin.

Granit Xhaka (12.) et Wirtz (38.) ont donné à Leverkusen un avantage confortable de 2-0 au début. Cependant, Nico Elvedi (59.) et Tim Kleindienst (85.) ont égalisé le score, donnant l'impression que les double champions ne remporteraient pas la victoire. Mais comme ils l'ont souvent fait la saison dernière, Leverkusen a réussi à marquer un but crucial dans les dernières minutes, devant 54 042 spectateurs.

Leverkusen est maintenant invaincu en 35 matchs de Bundesliga et 42 dans toutes les compétitions domestiques. La défaite a été un coup dur pour Gladbach, qui avait commencé la nouvelle saison avec enthousiasme. Le match a été momentanément interrompu à la mi-temps en raison de bombes fumigènes.

Alonso s'en tient à son équipe championne

Xabi Alonso avait insisté sur le fait que le passé était le passé jeudi. Le jour du match, il a aligné son équipe championne sans aucune nouvelle recrue, y compris Lukas Hradecky et les anciens joueurs de Gladbach, Granit Xhaka et Jonas Hofmann. Jonathan Tah était le leader de la défense, son transfert à Bayern Munich étant toujours incertain. Les trois nouveaux signataires, Martin Terrier, Aleix Garcia et Jeanuel Belocian, sont restés sur le banc.

Gladbach, qui avait commencé la saison avec une marche blanche du centre-ville au stade, comme il y a deux ans, a laissé de côté le milieu de terrain Manu Kone, qui pourrait encore partir pendant cette fenêtre de transfert. L'entraîneur de Gladbach, Gerardo Seoane, prédécesseur d'Alonso à Leverkusen, a aligné deux nouveaux joueurs, Kevin Stoeger et Tim Kleindienst.

Xhaka marque son but rêvé avec modestie

Le match a commencé avec intensité, Borussia montrant son jeu mature et dominant. Le but précoce de Xhaka était quelque peu chanceux, car il a marqué un tir direct dans le coin supérieur depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur de 31 ans, qui a passé quatre ans à Borussia, a marqué son but rêvé avec modestie. Six minutes plus tard, le but de Gladbach a tremblé lorsque Victor Boniface a heurté la barre lors d'une contre-attaque.

L'équipe locale a pris confiance et a eu sa première bonne occasion par l'intermédiaire de Kleindienst. Cependant, Leverkusen a marqué à nouveau grâce à un tir du pied gauche de Wirtz dans le coin inférieur. Un but de Kleindienst a été annulé après une revue vidéo.

Gladbach est revenu avec le but d'Elvedi, rendant le match plus passionnant. Kleindienst a ensuite marqué à nouveau, préparant un finale tendu avec une prolongation et une fin joyeuse pour Leverkusen.

