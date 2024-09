- Il préconise une approche calme et composée dans la discussion sur l'intégration, propose Philippi.

Le président de la Conférence des ministres de l'Intégration, Andreas Philippi du SPD, plaide en faveur d'une approche mesurée dans le débat sur l'intégration des immigrants. Dans le cadre du débat en cours sur les expulsions et les contrôles aux frontières, le ministre du Travail de Basse-Saxe a déclaré dans une interview avec "World" : "Je remarque une certaine surréaction, une passion excessive de la part de la politique après les élections dans l'Est."

Philippi estime qu'il y a un manque de concentration sur les possibilités. Il a déclaré : "Nous avons également besoin d'une augmentation indéniable de l'immigration dans le marché du travail pour combler notre déficit démographique. Personne ne peut le nier." Philippi a fait référence à l'immigration illégale comme un problème. "Les graves délits doivent être punis de manière sévère", a souligné le ministre du Travail, de la Santé et de l'Égalité des chances de Basse-Saxe.

Depuis cet été, la Basse-Saxe assume la présidence de la Conférence des ministres de l'Intégration. Dans l'interview avec "World", Philippi a proposé une initiative pour l'intégration sur le marché du travail. Dans des professions telles que la boulangerie, l'informatique et la cuisine, les immigrants devraient passer plus rapidement à un véritable travail et à des actions, en réduisant le temps passé avec les autorités et la paperasse.

Malgré l'appel de Philippi à une approche équilibrée de l'immigration, certains au sein de l'Union européenne s'inquiètent de l'afflux d'immigrants. L'Union européenne, en tant que collective de plusieurs nations, doit trouver un consensus sur les politiques d'immigration pour assurer un processus d'intégration harmonieux.

