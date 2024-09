Il pourrait y avoir une révélation étonnante.

À la suite des élections régionales en Thuringe, des discussions de coalition complexes se profilent. Tandis que la politicienne CDU Prien, sur Lanz, clarifie pourquoi son parti refuse de collaborer avec Die Linke, ils examinent encore les options potentielles pour leur nouveau leader.

La CDU a entamé des discussions initiales avec le SPD pour une coalition potentielle, le parti vainqueur, l'AfD, n'ayant reportedly pas encore engagé de négociations avec d'autres partis. Compte tenu des majorités, les négociations de coalition seront inévitablement difficiles. Cependant, la nécessité d'une nouvelle forme de politique en Thuringe au Parlement d'Erfurt pourrait émerger de ces circonstances. Le mardi soir, l'émission de discussion ZDF "Markus Lanz" discutera de l'avenir de l'État en Thuringe avec la vice-présidente de la CDU Karin Prien et le possible nouveau leader de Die Linke, Jan van Aken.

Une chose est certaine : la CDU prévoit de maintenir sa résolution d'incompatibilité, adoptée lors d'une conférence fédérale en 2018. Cela signifie s'abstenir de toute coalition ou coopération avec l'AfD et Die Linke. La politicienne CDU Karin Prien a confirmé cela lors de l'émission Markus Lanz.

Elle a qualifié le résultat des élections en Thuringe de "un tournant significatif dans l'histoire allemande : un parti d'extrême droite a obtenu plus de 30 pour cent des voix". En même temps, elle a souligné que les partis du feu tricolore n'ont pu rassembler qu'environ 10 pour cent de l'électorat. "La CDU est dans une position difficile", a noté Prien. Le défi de la CDU réside dans le fait qu'elle est le seul parti du centre qui joue encore un rôle important en Thuringe. L'État attend de ses représentants élus qu'ils cherchent des solutions. "Cela sera sans doute difficile, étant donné que tous les partis impliqués ne sont pas des options attrayantes", a admis Prien.

Les discussions sur la viabilité de ces configurations seront abordées plus tard dans l'émission par Jan van Aken de Die Linke. "C'est une leçon importante de nombreuses négociations de paix au cours des trente à quarante dernières années - on ne peut pas prédire l'issue au début. Je comprends : ce ne sont pas des négociations de paix en Thuringe. Mais peut-être serons-nous surpris par le modèle qui émergera. Pour l'instant, nous discutons simplement de coalitions ou de tolérance. Il pourrait y avoir différentes approches que je n'envisage pas encore."

Controverse autour de la résolution d'incompatibilité

Karin Prien, sur Lanz, défend principalement la résolution d'incompatibilité de la CDU concernant la collaboration avec l'AfD et Die Linke. "Nous parlons de l'AfD de Björn Höcke ; on peut le qualifier de nazi en Allemagne sans conséquences", explique Prien, justifiant le refus de la CDU de collaborer avec l'AfD. Cependant, l'affirmation selon laquelle Höcke peut être qualifié de nazi n'est pas exacte. En fait, le Tribunal administratif de Meiningen a décidé en 2019 que qualifier Höcke de fasciste est une évaluation de valeur basée sur des faits et protégée par la liberté d'expression. Si Höcke peut également être qualifié de nazi reste à résoudre dans le contexte juridique, car de nombreux procès dans lesquels Höcke a été qualifié de tel ont été rejetés ces dernières années.

Chez Die Linke, Prien semble avoir des préoccupations qui dépassent la résolution d'incompatibilité de la CDU. "Nous avons affaire à un parti de la gauche qui a gouverné en Thuringe pendant des années et a été largement battu aux élections, ce qui doit également être souligné." Cependant, cela s'applique également au SPD.

La journaliste Kerstin Münstermann du Rheinische Post considère la résolution d'incompatibilité de la CDU inapplicable lorsqu'il s'agit du parti de la gauche en Thuringe. Prien reconnaît qu'elle a travaillé efficacement avec son homologue de Thuringe en tant que ministre de l'Éducation en Schleswig-Holstein. Jan van Aken souligne que le ministre-président Bodo Ramelow du parti de la gauche vote souvent avec la CDU lors des conférences de crise des ministres-présidents. Münstermann trouve cela étrange que la CDU n'ait pas de problème à négocier avec d'anciens figures de gauche, mais les considère maintenant négativement lorsqu'elles appartiennent au BSW.

"Mais ils se sont simplement repeints", a souligné Prien. De nombreux Thuringiens ont souffert sous le SED, le parti prédécesseur de Die Linke, dans la RDA. Par conséquent, elle note, "Je n'ai aucune sympathie pour les théories de Frau Wagenknecht. Absolument aucune. Mais un parti successeur du SED serait un défi pour beaucoup de gens." Il y a également des parallèles avec le BSW : "Nous parlons d'un BSW qui prend des positions différentes de celles de la gauche sur les questions sociales et migratoires. Peut-être est-il même plus populiste de droite que populiste de gauche."

Jan van Aken du parti de la gauche plaide pour le droit d'asile et contre les expulsions lors de l'émission. Toutefois, Die Linke pourrait aider une coalition menée par la CDU à atteindre la majorité requise, car ils sont actuellement en retard d'une voix. L'ancien ministre-président Bodo Ramelow a déclaré dans plusieurs interviews qu'il pourrait imaginer soutenir une coalition menée par la CDU au Parlement de Thuringe et ainsi les aider à atteindre la majorité nécessaire.

Cependant, la CDU n'a pas encore répondu à cette proposition.

La CDU, en maintenant sa résolution d'incompatibilité, a exclu toute coalition ou collaboration avec Die Linke, comme l'a déclaré Karin Prien sur Markus Lanz. La Commission, composée de représentants de divers partis politiques, devra naviguer dans ces discussions de coalition complexes en Thuringe, en tenant compte de la position de la CDU et des options potentielles pour un nouveau leader.

Lire aussi: