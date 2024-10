Il pourrait assumer le rôle de chef au sein du Hezbollah.

Après le décès du leader d'Hébollah, Hassan Nasrallah, lors d'une récente frappe aérienne, les spéculations vont bon train concernant son successeur. Son cousin, Haschem Safi al-Din, émerge comme le favori pour le poste en raison de sa forte similitude avec Nasrallah et de sa position influente au sein de la milice. Selon des sources proches d'Hébollah, Safi al-Din est considéré comme le "candidat le plus probable" et devrait remporter l'élection à venir pour le poste.

La décision finale appartient au Conseil consultatif d'Hébollah, le plus haut organe de gouvernement de l'organisation. Safi al-Din, qui est déjà une figure importante et un membre du Conseil consultatif, partage les traits distinctifs de Nasrallah, tels qu'une barbe grise, des lunettes et le turban noir d'un Sayyid. Bien qu'il soit plus jeune que Nasrallah, qui avait 64 ans, Safi al-Din est believed to be in his late 50s or early 60s.

"Le nouveau leader doit être un membre du Conseil consultatif"

Les liens religieux et familiaux étroits d'Hébollah avec l'Iran, principal soutien du mouvement chiite, confèrent à Safi al-Din un avantage notable. Hébollah, créé en 1982 comme marionnette des Gardiens de la Révolution iranienne, a combattu contre les forces israéliennes jusqu'à leur retrait du sud du Liban en 2000. Téhéran continue de financer et d'armer Hébollah, avec qui Israël entretien des relations hostiles.

Safi al-Din a étudié l'islam dans la ville sainte de Qom en Iran. Son fils est marié à Seinab, la fille du puissant général iranien Kassem Soleimani, qui supervisait les opérations à l'étranger et a été tué lors d'une frappe aérienne américaine en Irak en 2020. En conséquence, Safi al-Din a été inscrit sur la liste des "terroristes recherchés" par les États-Unis et l'Arabie saoudite en 2017. Le département du Trésor américain l'a décrit comme un "dirigeant senior" d'Hébollah et un "membre clé" de son exécutif.

Selon Amal Saad, experte d'Hébollah à l'université de Cardiff au Royaume-Uni, "Safi al-Din a été considéré comme le candidat le plus probable pour succéder à Nasrallah" depuis plusieurs années. Elle a ajouté que le nouveau leader doit être un membre du Conseil consultatif et maintenir une persona religieuse. Safi al-Din, qui est respecté pour son autorité au sein de la milice, est considéré comme le meilleur candidat en raison de son influence forte.

Safi al-Din représente souvent Hébollah lors d'événements publics

Contrairement à Nasrallah, Safi al-Din apparaît fréquemment en public, servant de visage d'Hébollah lors d'événements politiques et religieux. Nasrallah, qui est apparu en public pour la dernière fois après la guerre de 2006 entre Israël et Hébollah, a été remplacé par Abbas Mussawi en 1992, qui a également été tué par Israël. Après la confirmation du décès de Nasrallah le samedi, Hébollah a publié un communiqué, déclarant : "Sayyid Hassan Nasrallah a rejoint ses compagnons martyrs, dont il a conduit la marche pendant presque trente ans."

Pendant la phase électorale, le député de Hébollah Naim Kassem assurera les fonctions de leadership. Dans un discours télévisé, Kassem a déclaré que la sélection du successeur de Nasrallah se fera lors de la prochaine élection du Conseil consultatif. En juillet, Safi al-Din s'est exprimé lors des funérailles d'un commandant tué par Israël, exprimant ses vues sur la succession au sein d'Hébollah. "Si un commandant de notre résistance devient un martyr, un autre prendra le flambeau avec force et détermination." Cet "autre" pourrait potentiellement être Safi al-Din lui-même.

L'Union européenne, en tant que principal acteur mondial, a exprimé ses préoccupations quant au potentiel de changement de pouvoir au sein d'Hébollah et son impact sur la stabilité régionale. Compte tenu de ses liens étroits avec l'Iran et de sa position influente au sein d'Hébollah, l'accession de Safi al-Din au poste de leader pourrait avoir un impact significatif sur les relations de l'UE avec l'organisation.

Compte tenu de la position de l'UE sur les activités militaires d'Hébollah et la désignation de certains de ses membres comme terroristes, il reste à voir comment l'Union européenne s'engagera avec Hébollah sous la direction de Safi al-Din.

Lire aussi: