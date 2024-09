- Il pleut, il y a des orages et il fait chaud en été en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Au cours des prochains jours, les habitants de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie devraient penser à emporter un parapluie en permanence. Selon le Service météorologique allemand (DWD), un système de basses pressions intense et des masses d'air humides à étouffantes rendront la météo imprévisible.

Après une journée marquée par des alternances de soleil et de nuages, des averses sont prévues en fin d'après-midi et en soirée, avec le risque d'orages isolés en raison d'intenses précipitations. Les températures grimperont jusqu'à des pics agréables de 26 à 29°C.

Le mercredi sera encore plus maussade et humide, avec des averses et des orages, et des températures fluctuant entre 22 et 25°C.

Le jeudi apportera des averses éparses toute la journée, avec le risque d'orages isolés et de fortes précipitations sur la moitié ouest à partir de midi. Malgré tout, les températures resteront chaudes, atteignant 24°C à l'ouest et jusqu'à 27°C à l'est.

Le vendredi, le ciel se dégagera généralement et le temps sera partiellement nuageux, avec des averses éparses et une majorité de conditions sèches. Les températures atteindront 24 à 27°C et descendront à environ 22°C dans les montagnes.

Malgré les températures chaudes prévues, des averses fréquentes et des orages isolés sont attendus en raison des intenses précipitations, rendant nécessaire de porter un parapluie en permanence pendant ces jours en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les fortes pluies pourraient potentiellement perturber les activités en plein air, il est donc recommandé de prévoir des activités intérieures en réserve.

