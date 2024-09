Il pleut fort, mais où?

ntv.de: L'été semble tirer sa révérence - Une dernière chance?

Bjoern Alexander: Pas avant le week-end, au moins. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à des conditions météorologiques extrêmes inhabituelles.

Que se passe-t-il ici?

D'une part, une importante tempête hivernale se forme au-dessus de 1500 mètres dans les Alpes. D'autre part, des précipitations importantes et un risque de inondations pour l'Allemagne.

Pourquoi ce brusque changement météorologique?

Le week-end dernier, les températures ont dépassé les 30 degrés, mais le début de la semaine a connu une baisse brutale en raison d'un front froid issu de la dépression "Yonca". À présent, un autre front froid issu de la dépression numéro 2, "Zilan", approche : il apportera des vents de tempête aux îles Britanniques et provoquera des heurts avec les Alpes mercredi et jeudi soir. Parallèlement, une autre dépression se forme au-dessus de Gênes et du nord de l'Italie, combinant de l'air froid du nord avec de l'air chaud et humide de la Méditerranée surchauffée.

Quels sont les risques associés?

L'accent est mis sur les précipitations, sous forme de neige au-dessus de 1500 mètres. Même dans les vallées plus élevées jusqu'à 1200 à 1300 mètres, des chutes de neige sont possibles en cas de températures appropriées. Alors, randonneurs et skieurs, soyez vigilants ! Cela pourrait être dangereux. De plus, dans les couches comprises entre 1500 et 2000 mètres, des accumulations de neige importantes sont attendues.

Combien de neige prévoyons-nous ?

Dans les zones abritées des vents des Alpes, cela pourrait aller de 50 à 100 centimètres - certains modèles prévoient même beaucoup plus. Plus de 2 mètres n'est pas à exclure. Ajoutez des vents vifs à tempétueux, des congères et un risque d'avalanches accru, et nous pouvons nous attendre à des conditions routières hivernales sur les routes et les cols plus élevés.

Quelles sont les quantités de précipitations que les zones basses doivent préparer ?

L'emplacement et l'intensité sont toujours très variables dans les évaluations des ordinateurs météorologiques. Cependant, il est certain que la dépression du nord de l'Italie se déplacera vers le nord-est des Alpes. Une situation appelée "Vb", caractérisée par des précipitations extrêmement lourdes et difficiles à prévoir. Selon les derniers calculs, par exemple, le sud et le sud-est de l'Allemagne pourraient être fortement touchés dès vendredi. Avec plus de 200 litres par mètre carré, il y aurait des risques importants d'inondations et de débordements, voire catastrophiques.

Quelle est la prévision actuelle pour l'Allemagne ?

Jusqu'au lundi matin, entre 60 et 250 litres par mètre carré sont possibles, selon le modèle. La région de Berchtesgaden, la forêt bavaroise et la Saxe orientale devraient être les plus touchées. Cela représenterait toujours une situation critique à dangereuse dans le pire des cas. Mais la plupart des modèles météorologiques n'indiquent plus les précipitations les plus fortes dans notre région.

Où les dommages seraient-ils les plus importants ?

La réponse à cette question reste incertaine et dépend des développements futurs de la situation météorologique.

Les estimations actuelles suggèrent que l'Autriche, la République tchèque et la Pologne seraient les plus touchées. Dans des scénarios extrêmes, les modèles prévoient 300 à 400 litres par mètre carré. Si cela se produisait, l'Elbe serait également touchée par des débordements en provenance de la République tchèque.

En ce qui concerne les quantités de précipitations : comment ces chiffres se comparent-ils ?

Berlin reçoit généralement environ 600 à 650 litres par mètre carré par an, tandis que Cologne en moyenne environ 800 litres.

