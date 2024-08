- Il pleure la mort de son cher compagnon canin Rocky.

Ozzy Osbourne, âgé de 75 ans, est en deuil de la perte de son chien Rocky. Le chanteur légendaire a annoncé la triste nouvelle sur Instagram jeudi dernier, partageant que Rocky avait rendu son dernier souffle deux jours plus tôt. En évoquant leur complicité, Ozzy a écrit : "À bientôt, mon pote."

Un compagnon fidèle pendant plus d'une décennie

Rocky a été présent dans la vie d'Ozzy pendant quinze ans. Dans la légende de sa publication, le musicien a écrit : "À jamais dans mon cœur." Il a également partagé une photo touchante où il serre son cher animal dans ses bras. De nombreuses célébrités ont exprimé leurs condoléances dans les commentaires. L'acteur Danny Trejo (80) a ainsi déclaré : "Mes pensées sont avec toi, Ozzy. Repose en paix, Rocky," tandis que la femme d'Ozzy, Sharon (71), a également rendu hommage à Rocky en déclarant : "Nous avons perdu un original et le fidèle compagnon d'Ozzy - Repose en paix, Rocky."

La publication de Sharon comportait un montage émouvant du couple avec Rocky, incluant des photos de lui se prélassant dans son lit de chien en tipi et se promenant paisiblement. La séquence était accompagnée d'une mélodie de piano mélancolique, qui renforçait encore la tristesse du montage.

Le fils d'Ozzy, Jack Osbourne (38), a également publié un message émouvant en écrivant : "Adieu à mon père's meilleur ami, Rocky. 15 ans de joie et d'amour," et l'a partagé sur son histoire Instagram.

Des problèmes de santé

Ozzy Osbourne a connu de nombreux problèmes de santé au cours de sa vie. Après un accident de quad en 2003 et une chute en 2019, il a subi des interventions chirurgicales sur sa colonne vertébrale. En raison de ses blessures, il a été contraint de reporter sa tournée d'adieu en 2019.

En janvier 2020, il a révélé publiquement sa maladie de Parkinson lors d'une interview sur l'émission "Good Morning America". Dans un épisode ultérieur intitulé "Ozzy Speaks" sur la station de radio "Sirius XM", il a déclaré qu'il recevait un traitement de cellules souches pour cette maladie nerveuse en 2024.

Malgré ses propres problèmes de santé, Ozzy Osbourne a continué à chérir et à prendre soin de Rocky, qui avait été une source de réconfort et de compagnie pendant ses moments difficiles. La perte de Rocky a donc été un autre deuil pour Ozzy à gérer en plus de ses propres problèmes de santé.

