Au cours des prochains jours en Bavière, attendez un mélange de soleil, de nuages et d'orages occasionnels, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD). Aujourd'hui, prévoyez un ciel principalement ensoleillé à nuageux avec des températures allant de 26 à 30 degrés Celsius. À partir de midi, il y a une chance de averses et d'orages épars, en particulier dans les régions montagneuses. De même, l'ouest de la Bavière peut connaître ces conditions pendant la nuit.

Mercredi apportera des heures de soleil plus longues à la Bavière orientale, accompagnées d'averses et d'orages épars tout au long de la journée. Les températures sont prévues entre 23 et 30 degrés Celsius. Jeudi, la Bavière orientale profite de plus de soleil, tandis que le reste de la région est principalement nuageux, avec des températures allant de 23 à 29 degrés Celsius.

La nuit de jeudi à vendredi voit des précipitations importantes et des orages épars, principalement en Souabe et en Bavière orientale. Les températures baissent également considérablement, atteignant 16 à 10 degrés Celsius.

Mercredi, les visiteurs de la Bavière orientale pourraient profiter de périodes de soleil plus longues malgré les averses et les orages prévus pour la région.

