- Il parle de fonctionner comme une drogue.

Ethan Hawke, âgé de 53 ans, a soulevé lors du Festival international du film de Venise l'idée que "la cupidité dirige notre univers" et s'est dit embarrassé que, dans sa longue carrière, il ait collaboré avec si peu de réalisatrices. Il a établi un parallèle entre travailler avec un réalisateur spécifique et les "joies de la consommation de drogue", un sujet souvent abordé.

Selon "The Hollywood Reporter", Hawke a "produit des films avec de nombreux hommes du monde entier". Une collaboration en particulier a laissé une marque durable.

Son premier passage au festival dans la ville flottante, à l'âge de 18 ans, aux côtés du réalisateur Peter Weir (80), pour le film "Dead Poets Society" (1989), reste un souvenir précieux.

Weir était "l'un des rares grands que j'ai jamais rencontrés, et il l'est toujours", a déclaré Hawke. C'était "une expérience incroyable pour un jeune de travailler avec lui et absorber ce qu'il avait à offrir, puis observer l'impact".

"Tu en redemandes"

Hawke a comparé cette expérience à un effet de drogue : "C'est comme entendre parler des délices de la consommation de drogue. Tu en redemandes. C'est une sensation si agréable parce que tu ne te sens pas seul." La vie d'un acteur, a expliqué Hawke, est un couteau à double tranchant particulier. On te célèbre pour ton succès à l'extérieur, mais le véritable plaisir de jouer vient de se fondre dans le rôle.

"Tu sens que tu te dissous et que tu deviens partie intégrante de ce rêve. Et c'est cette sensation qui est si agréable. Et tu regardes le rêve se dérouler chez les autres, et c'est là que vient cette ivresse." En quittant Venise à 18 ans, Hawke a admis : "J'en redemandais. Et en vous regardant, je suis si reconnaissant d'être ici avec vous et de faire toujours partie de tout ça", a déclaré l'homme de 53 ans à la foule qui applaudissait.

