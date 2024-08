- Il opère dans le domaine de l'ambiguïté.

En janvier, la légende du petit écran Nicole Eggert (52 ans), ancienne star de "Alerte à Malibu", a révélé avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein en décembre 2023. Actuellement, elle se sent "bien" à nouveau, comme elle l'a confié au magazine "People". "Je suis un peu dans l'attente, j'ai terminé mon traitement, j'attends simplement les résultats de nouveaux tests et j'espère subir une intervention chirurgicale", a-t-elle déclaré lors de la première de "After Baywatch: Moment in The Sun" à Los Angeles le 26 août.

Ce qui a rendu le parcours de Nicole Eggert particulièrement difficile

Au cours de son interview, Eggert a également évoqué l'aspect le plus difficile de ces derniers mois. "On passe beaucoup de temps à attendre, et c'est quelque chose dont je n'étais pas vraiment consciente et dont personne ne parle vraiment", a-t-elle déclaré. "Mais le plus difficile, c'est l'attente, car on ne sait jamais ce qui se passe. Lorsque je suis en traitement, j'ai l'impression d'accomplir quelque chose."

L'attente était particulièrement "agaçante", a-t-elle admis. Elle a trouvé du réconfort dans "beaucoup de méditation". Elle a également cherché l'aide d'un chaman. "Je ferai tout ce que je peux, tout ce que je peux faire. Que ce soit en faisant une promenade ou en méditant - j'essaierai tout pour me distraire", a déclaré Eggert alors qu'elle assistait à la première de Los Angeles avec des cheveux platine courts.

Sa principale source de motivation

Ses filles Dilyn (25 ans) et Keegan (13 ans) ont joué un rôle important pour maintenir le moral d'Eggert. Elles ont bien géré le diagnostic et ne lui ont pas donné de traitement spécial. "Elles ont gardé les choses vivantes. Et j'ai vraiment aimé ça chez toutes les deux. Elles ont toutes les deux agi comme si rien ne changeait. Comme si les jours allaient simplement continuer comme d'habitude", a-t-elle déclaré.

De plus, la nouvelle série documentaire "Baywatch", dans laquelle Eggert a participé et co-produit, a été une "diversion formidable". "Cela m'a donné une raison de me concentrer sur ma santé. Cela m'a donné une raison", a-t-elle ajouté.

Nicole Eggert incarnait le personnage de la sauveteuse Summer Quinn dans la série télévisée "Alerte à Malibu" de 1992 à 1994. Elle est également apparue dans le téléfilm "Baywatch - Wedding in Hawaii" en 2003. La série documentaire "After Baywatch" met en scène d'anciens

