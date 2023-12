Il n'y a rien de comparable", déclare le kayakiste Dane Jackson après avoir dévalé des chutes d'eau de 300 pieds de haut.

L'Américain a emmené son kayak rose caractéristique dans certaines des chutes d'eau les plus reculées du monde, mais peu d'entre elles, dit-il, sont comparables aux gorges de Santo Domingo, au Mexique, qui abritent la section d'eau vive la plus abrupte et la plus praticable du monde .

Enfouies dans la jungle de l'État méridional du Chiapas, les quatre chutes d'eau très rapprochées sont bien isolées de la civilisation, aussi dangereuses que paradisiaques pour les kayakistes comme Jackson.

"C'est l'une de ces sections dont on ne peut même pas croire qu'elle existe", explique-t-il à CNN Sport, plusieurs semaines après avoir descendu la section d'eau vive en mars.

Le parcours descend de plus de 300 pieds en l'espace de 0,2 miles et est divisé en quatre sections : Angel Wings, The Dome, Toboggan et Raw Dog.

Les deux premières sont les plus hautes et donc les plus difficiles. Angel Wings descend d'environ 80 pieds et se jette presque directement dans The Dome, qui fait 85 pieds.

"Elles ont une forme très particulière", explique Jackson, "en particulier les deux premières cascades - elles sont très proches l'une de l'autre, ce qui signifie qu'entre la première grande cascade, plus difficile, et la suivante, il n'y a presque pas de temps.

"Il faut vraiment s'assurer d'être en ligne, c'est pourquoi nous avons donné la priorité à la sécurité autour de cette cascade.

Dans le cadre de ces mesures de sécurité, Jackson et son équipe ont vérifié les niveaux d'eau et étudié la zone environnante, puis ont installé des cordes de chaque côté de la rivière pour faciliter l'extraction en cas de problème.

L'ensemble de la section est à haut risque, d'autant plus que l'hôpital le plus proche se trouve à près de deux heures de route. Une cascade se jetant directement dans une autre, même une petite erreur en haut de la descente peut créer des problèmes par la suite.

Selon le représentant de Jackson, Jackson et son ami Bren Orton sont devenus les quatrième et cinquième personnes seulement à réaliser l'intégralité de la séquence, en raison de la nature potentiellement dangereuse de chutes d'eau aussi importantes et aussi proches les unes des autres.

Rush Struges, Rafa Ortiz et Evan Garcia ont été les premiers à parcourir les cascades de haut en bas en 2013.

"C'est un endroit très isolé", dit Jackson, "il faut donc être sûr de sa décision et des personnes qui sont là pour vous aider".

Jackson, 29 ans, est aussi à l'aise en kayak dans une gorge isolée qu'en compétition internationale, puisqu'il a remporté quatre titres de champion du monde de freestyle depuis 2013.

Il y a trois ans, il a descendu la chute d'eau de 134 pieds Salto del Maule au Chili, la deuxième plus haute chute d'eau de l'histoire, une expérience qu'il compare à "tomber de la surface de la terre".

Les exploits de Jackson dans le sport ne sont peut-être pas tout à fait surprenants compte tenu de ses antécédents familiaux. Son père, Eric, a été kayakiste olympique et champion du monde de freestyle, tandis que sa sœur, Emily, a également remporté des titres mondiaux.

Mais cela n'empêche pas la famille de Jackson d'être anxieuse lorsqu'il se lance dans un grand projet, notamment sa descente dans les gorges de Santo Domingo.

"Mon père est un kayakiste professionnel, ma sœur est une kayakiste professionnelle, ma mère a été là à chaque étape", explique Jackson. "Je pense que ma mère et ma sœur en particulier n'aiment pas quand je fais de grandes choses comme ça.

"D'habitude, je les informe après coup de ce qui s'est passé, de ce que je fais [...]. Ils sont toujours ravis d'apprendre que tout se passe bien".

Parmi les dangers présentés par le dernier défi de Jackson dans les gorges de Santo Domingo, il y avait aussi un rappel des raisons pour lesquelles il est tombé amoureux du kayak en premier lieu.

"Le fait de le faire bien et en toute sécurité et de se retrouver au fond de l'eau avec ses amis...", dit-il. "Il n'y a rien de tel.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com