- "Il n'y a plus rien à offrir": Kimmich exprime son désir de gagner le titre

Nouveau capitaine Joshua Kimmich fixe ses ambitions sur le relancement de la grandeur de l'équipe de football allemande. "Franchement, ma génération n'a plus rien à perdre. Nous visons tous les trophées, toutes les chances. Et nous lançons cette quête avec la Ligue des Nations", a déclaré le joueur de 29 ans du Bayern Munich lors d'une conférence de presse à Herzogenaurach.

"Nous n'avons personne dans l'équipe qui ait remporté un championnat du monde. Nous avons quelques vainqueurs de la Coupe des confédérations à notre actif. Mais personne ne peut dire qu'il a déjà remporté un titre pour l'Allemagne", a ajouté Kimmich. "Chaque joueur de notre équipe devrait avoir cet objectif en tête."

"C'est quelque chose de vraiment spécial pour moi"

L'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, a nommé Kimmich comme nouveau capitaine de l'équipe à l'approche des deux matches de la Ligue des Nations contre la Hongrie et les Pays-Bas, remplaçant Ilkay Guendogan. "C'est quelque chose de vraiment spécial pour moi", a déclaré Kimmich.

"En tant qu'enfant, vous avez toujours envie de représenter votre pays dans l'équipe nationale. Vous l'écrivez dans le cahier de votre ami", a poursuivi Kimmich. "Mais c'est encore un long chemin et ça semble improbable. Personne ne rêve de devenir capitaine. C'est pourquoi je suis incroyablement fier de cette nomination."

