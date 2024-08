- "Il n'y a pas de plus grande honte"

Le joueur de hockey national néerlandais Duco Telgenkamp regrette son éclat après avoir remporté l'or olympique contre l'Allemagne. "Je n'aurais pas dû faire ça, c'était l'émotion", a déclaré le jeune homme de 22 ans. "Ce n'était pas très malin de ma part de retourner vers le gardien. Je veux dire, nous avons gagné, et puis je n'aurais pas dû me laisser emporter comme ça."

Après la finale, Telgenkamp s'est tenu devant le gardien allemand Jean-Paul Danneberg et a mis son doigt sur ses lèvres. Puis il a touché le casque du gardien. En réponse à cet acte, l'attaquant allemand Niklas Wellen s'est dirigé vers la célébration néerlandaise pour dire sa façon de penser à Telgenkamp, entraînant des discussions animées.

La critique de ce comportement est également venue de l'entraîneur national néerlandais Jeroen Delmee. "Les émotions font partie du jeu, mais il doit encore shabituer à quelques règles de hockey internationales, il est encore très jeune", a déclaré Delmee: "On ne doit jamais toucher un autre joueur, malheureusement, ses émotions ont pris le dessus." Selon l'entraîneur, les déclarations de Danneberg dans les médias ont été le déclencheur de l'erreur de Telgenkamp.

Telgenkamp a confirmé cela: "Cela m'a personnellement affecté que Danneberg ait dit que nous avions peur d'eux." Danneberg, le gardien allemand, avait déclaré avant la finale: "Nous y allons la tête haute, parce que je pense que les Néerlandais ont vraiment peur de nous." Après le coup de sifflet final, Danneberg a également condamné l'action de Telgenkamp. "Il semble qu'il ait eu quelques fusibles qui ont sauté. Mes plus sincères condoléances pour un tel comportement peu sportif", a déclaré le jeune homme de 21 ans: "Les fans l'ont hué lorsqu'il a reçu la médaille. Il n'y a pas de plus grande honte que ça."

L'entraîneur allemand tourne la page

L'entraîneur allemand André Henning pense que le différend intense après la finale olympique dramatique ne compromettra pas définitivement la relation entre les équipes nationales de hockey allemand et néerlandais: "Nous serons également capables de passer outre et de pardonner aux Néerlandais. Nous les avons également félicités."

Malgré la victoire olympique, le comportement de Duco Telgenkamp envers le gardien allemand Jean-Paul Danneberg a entraîné des discussions animées et des critiques des deux côtés allemand et néerlandais. Le comportement de Telgenkamp, alimenté par les remarques de Danneberg avant la finale, a abouti à un comportement peu sportif et à une cérémonie de remise de médailles moins que festive.

Lire aussi: