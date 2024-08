- "Il n'y a aucune chance de le sécuriser".

Seulement quelques secondes - c'est tout le temps que dura la série de coups de couteau. Les autorités de Düsseldorf possèdent une enregistrement de l'un de ces incidents, prétendument capturant la séquence de l'événement à Solingen vendredi dernier soir. Cependant, la qualité est terrible, rendant l'identification de l'agresseur impossible, mais montrant sa concentration sur les gorges de ses victimes.

"Un agresseur expérimenté à la lame est plus rapide qu'un tireur à la pistolet"

"Un agresseur expérimenté à la lame est plus rapide qu'un tireur à la pistolet", affirme le chef de police Thorsten Fleiß, qui a dirigé la réponse ce soir-là. Le lendemain après-midi, il est apparu visiblement agité dans la salle de conférence surchauffée du quartier général de la police de Wuppertal, où la température flirtait avec les 30 degrés à l'extérieur. Il tente de clarifier pourquoi le festival de la diversité, destiné à célébrer le 650ème anniversaire de Solingen, a viré au tragique, et pourquoi l'agresseur est toujours en liberté plusieurs heures plus tard.

"Il n'attend pas simplement de se rendre", dit Fleiß. Avec des milliers de personnes présentes, un agresseur pourrait facilement se fondre dans la foule et échapper à l'arrestation. "Même en étant à côté de lui."

Des faits ? Rare ou inexistants

C'est pourquoi les faits que la police et le parquet peuvent fournir à ce stade sont rares. Au lieu de cela, les enquêteurs se reposent sur des stéréotypes usés pour les situations floues : ils étendent leur filet, suivent les pistes obtenues auprès du public, et des recherches ont commencé, bien que sans révéler l'emplacement pour des raisons tactiques.

Fleiß supplie le public de soumettre des conseils, y compris des vidéos, via le portail dédié de la police - plutôt que de les diffuser sur les réseaux sociaux. "Ça alimente les fausses informations et trouble la population."

Cependant, il y a une piste solide : deux personnes affirment avoir entendu une conversation entre deux hommes à proximité, discutant d'une attaque à la lame, peu de temps avant l'incident.

Le suspect peut être identifiable à partir de "pièces"

L'un des témoins a reconnu le conteur. La police a arrêté l'homme. Les autorités refusent de fournir plus d'informations sur l'adolescent et tout lien avec le crime. Le procureur en chef de Düsseldorf, Markus Caspers, parle de "pièces" capables de fournir une image plus claire, qui peuvent prendre "des jours" à assembler. Un mobile terroriste n'est pas écarté.

Entre-temps, le président de la police de Wuppertal, Markus Röhrl, exprime ses préoccupations. Bien que des attaques à la lame se soient produites par le passé, les statistiques actuelles suggèrent une augmentation des armes de rue. "Lorsque quelqu'un porte un couteau, même pour l'autodéfense, la probabilité de son utilisation augmente considérablement."

Les blessures par couteau peuvent souvent entraîner la mort

Un couteau est économique et facilement dissimulable. Et mortel. "Les blessures causées par un couteau peuvent entraîner la mort. Cela peut prendre seulement quelques minutes pour qu'une victime se vide de son sang, un fait souvent ignoré." Le quartier général de la police de Wuppertal prévoit de rendre visite aux personnes à haut risque et aux récidivistes dans les semaines à venir, dans le but de les désarmer. Cette stratégie a été couronnée de succès à Dortmund, selon Röhrl.

Inquiétude à Solingen, inquiétude en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, inquiétude dans tout le pays - la sensation glaçante est palpable. "Un tel acte déstabilise tout le monde, suscitant un sentiment d'insécurité", admet le président de la police. Cet événement tragique soulève la question : cela pourrait-il se reproduire à l'avenir ?

La sécurité absolue est inatteignable

Oui, dit Röhrl, mais cela n'est pas une raison pour s'enfermer chez soi. "Nous allons augmenter la présence policière, et tout le personnel est sensibilisé", explique Thorsten Fleiß. Cependant : la sécurité absolue ne peut être garantie. Cet événement tragique de Solingen était un événement imprévu.

