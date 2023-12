Il n'est pas humain : Erling Haaland inscrit un doublé en Ligue des champions et fait trembler le gardien adverse lors de la victoire 5-0 de City

L'attaquant norvégien s'est parfaitement intégré à la vie à Manchester City et a ajouté deux nouveaux buts à son palmarès après avoir inscrit un doublé lors de la démolition 5-0 de son équipe contre le FC Copenhague en Ligue des champions mercredi.

Ses deux buts ont été inscrits au cours d'une première mi-temps foudroyante, avant que le manager Pep Guardiola ne fasse sortir l'attaquant à la pause. Ce fut l'occasion pour le joueur de 22 ans de montrer à quel point il est un fin technicien et combien il est naturel pour lui de marquer des buts.

"C'est incroyable, honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie", a déclaré son coéquipier Jack Grealish à BT Sport après le match.

"Sur le premier et le deuxième but, je crois que j'étais en train de rire parce que je me demandais comment il avait pu faire.

"Il est toujours là, toujours en train de finir. C'est un plaisir de jouer avec lui en ce moment".

Haaland est déjà le meilleur buteur de l'EPL et de la Ligue des champions cette saison et il ne montre aucun signe de ralentissement.

Aucun de ses derniers buts n'a nécessité de grandes compétences techniques, mais il a fait preuve d'une capacité effrayante à lire le jeu et à flairer les occasions.

Grealish a révélé que le gardien du FC Copenhague, Kamil Grabara, avait dit la même chose après l'un de ses buts.

Grealish ajoute : "Le gardien m'a dit quelque chose : 'Il n'est pas humain'. Et j'ai répondu : "Tu me dis ça à moi ?".

"Il est incroyable, honnêtement, c'est un plaisir de jouer avec lui. C'est un plaisir de jouer avec lui. Il est tellement humble, il est très agréable à vivre.

"J'espère qu'il pourra continuer sur sa lancée et nous mener à la gloire".

Guardiola fait taire les rumeurs

Alors qu'il battait des records de buts, des rumeurs en provenance d'Espagne ont fait état d'une clause libératoire dans le contrat de Haaland, qui lui permettrait de rejoindre le Real Madrid après deux ans passés à City.

Le Real Madrid était l'un des prétendants à sa signature cet été, mais il a finalement été battu par City.

Interrogé sur cette clause après le match, Guardiola a coupé court aux rumeurs.

"Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou une autre équipe. Ce n'est pas vrai", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Ce qui est important, c'est qu'il s'est très bien adapté et j'ai le sentiment qu'il est incroyablement heureux ici et nous allons essayer avec lui, et tous ceux qui veulent rester ici, de le rendre heureux.

"Que se passera-t-il à l'avenir ? Qui le sait ? Personne ne le sait. Ce qui est important, c'est qu'il est heureux, qu'il s'est parfaitement intégré et qu'il est incroyablement aimé.

Haaland aura l'occasion d'étoffer son palmarès le 8 octobre, lorsque City accueillera Southampton en championnat.

Source: edition.cnn.com