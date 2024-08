Amadeus Becker Exclu de la Liste des Invités au Mariage

- Il n'a pas invité son fils, Amadeus?

Les rapports indiquent que Boris Becker (56 ans) prévoit d'épouser sa partenaire Lilian de Carvalho Monteiro (33 ans) en septembre à Portofino, en Italie. Cependant, les rumeurs suggèrent que son plus jeune fils, Amadeus (14 ans), ne sera peut-être pas présent à la cérémonie. Des sources ont déclaré que Amadeus et son père étaient en vacances au Portugal à ce moment-là, accompagnés de leurs autres frères, Noah (30 ans) et Elias (24 ans). Lilly Becker, la mère d'Amadeus, a révélé au magazine "Bunte" que son fils n'était pas au courant des noces à venir.

En apprenant la nouvelle, Amadeus a été "choqué" et s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'était pas inclus dans la liste des invités ou pourquoi son père ne l'avait pas informé de l'événement. Lilly Becker a souligné que, à 14 ans, Amadeus n'était plus un enfant et que de telles questions auraient dû être abordées en famille. Il semble however qu'Amadeus ait été exclus de ces discussions familiales.

Lilly Becker a exprimé ses vœux de bonheur pour Boris, mais a estimé que traiter son fils de cette manière était inapproprié. Elle s'est interrogée sur les personnes qui pourraient s'opposer à la présence d'Amadeus et a souligné que son fils partageait fréquemment des images de son père sur les réseaux sociaux, mettant en évidence leur lien étroit. Lilly Becker a exprimé sa déception face au manque de franchise et d'honnêteté perçu de la part de Boris envers Amadeus.

Boris et Lilly Becker se sont mariés en 2009, mais se sont séparés en 2018. Leur divorce officiel a eu lieu en septembre 2023.

Anna Ermakova également Exclue

Les ragots laissent entendre qu'Amadeus n'est pas le seul enfant de Becker à avoir été laissé de côté de la liste des invités au mariage. Apparemment, sa fille Anna Ermakova (24 ans), née de l'infidélité de Boris avec Angela Ermakova (56 ans), ne sera pas présente elle non plus. Les rapports affirment qu'elle a appris la nouvelle du mariage par les médias, car le père et la fille ont entretenu une relation tendue depuis longtemps.

Barbara Becker comme Unique Ex Conviée

Anna Ermakova, qui n'a pas rejoint la famille de Boris lors des vacances au Portugal, n'était apparemment pas présente à cette occasion non plus. En plus de Lilian, Noah, Elias et leur mère, Barbara Becker (57 ans) était présente lors du voyage. Barbara semble avoir une relation cordiale avec Lilian, ainsi qu'avec Noah et Elias. Les deux femmes ont même assisté ensemble à une inauguration de galerie en juillet. Selon "Bild", Barbara est la seule des anciennes partenaires de Boris à avoir été invitée au mariage italien, car ils étaient mariés entre 1993 et 2001.

Amadeus a exprimé son confusion à sa mère Lilly quant aux raisons pour lesquelles il n'était pas invité au mariage de son père, alors qu'il était en vacances avec Boris à ce moment-là. Il a également été révélé qu'Anna Ermakova, la fille de Boris issue d'une liaison, ne serait pas présente au mariage en raison de leur relation tendue.

