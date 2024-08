- Il montre une sensibilité inattendue.

Dans la bataille juridique en cours avec Brad Pitt (60), Angelina Jolie (49) montre sa férocité comme une lionne. Cependant, lors du Festival international du film de Venise, la mère de six enfants montre son côté tendre et révèle qu'elle se sent proche de Maria Callas (1923-1977), qu'elle incarne dans le nouveau biopic de Pablo Larraín (48), "Maria".

"Il y a beaucoup de choses qui restent non dites ou supposées que je ne vais pas dévoiler dans ce contexte", a déclaré Angelina Jolie à "People" magazine lors d'une conférence de presse le 29 août, après la projection du film, lorsqu'on lui a demandé quel était son lien personnel avec la défunte Callas. Considérée comme l'une des plus grandes sopranos de tous les temps, la chanteuse d'opéra.

"Sa vulnérabilité est ce qui résonne le plus en moi"

"Je pense que la raison pour laquelle je me sens proche d'elle pourrait surprendre - c'était probablement la partie d'elle qui était incroyablement tendre et qui n'avait pas vraiment de place dans ce monde pour être aussi tendre qu'elle l'était réellement, et aussi émotionnellement exposée qu'elle l'était", a déclaré la gagnante habituellement composée du Oscar, émerveillée. "Sa vulnérabilité est ce qui résonne le plus en moi."

Lors de la conférence de presse de Venise, Jolie a également été interrogée sur la possibilité d'une nomination aux Oscars pour son interprétation. Elle a déclaré que le critère pour son interprétation serait l'approbation des fans de Callas "et des amateurs d'opéra". "Mon plus grand souci serait de les décevoir", a-t-elle ajouté. "Au-delà de cela, je suis naturellement reconnaissante pour toute réaction à mon travail dans tous les autres aspects de mes entreprises professionnelles". Jolie espère que le film attirera plus de gens vers l'opéra.

Une véritable diva

À la première du film ce soir-là, Angelina Jolie a élégamment foulé le tapis rouge dans une tenue en soie, de couleur chair. Un boa en fourrure fixé avec une broche en or ornait une épaule. Elle portait ses longs cheveux blonds striés lâchés et droits. Un rouge à lèvres écarlate complétait son apparition élégante.

