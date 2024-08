Il manque d'humour dans les performances d'Oliver Pocher.

Oliver Pocher se sert constamment de son ex-femme comme matière à des plaisanteries douteuses. Sa comédie devient-elle trop extrême ? Au lieu de reconnaître que les deux parties sont impliquées dans une relation brisée, il a de nouveau dépassé les bornes. La mère de ses enfants est la cible de commentaires haineux en ligne.

Soit, je pourrais simplement ignorer ces potins people et me concentrer sur autre chose. Salut, cher lecteur. Cette semaine dans les nouvelles people, j'ai un os à ronger concernant l'humour. Bien que je croie que le rire a diminué ces derniers temps, je pense également que les comiques de ce pays font face à de nombreux défis.

Les comiques se plaignent souvent de l'existence d'une certaine censure et se lamentent de ne pas pouvoir s'exprimer librement sans craindre d'être "annulés" par la "bulle woke". L'incorrection politique n'est plus tolérée. Même les blagues visant les personnes handicapées ou les femmes ayant plus de masse corporelle sont considérées comme "très difficiles". On vous étiquette instantanément comme droitier, raciste, voire les deux.

De nombreux comiques ont atténué leur spectacle et peinent dans une société dont les débats moraux les trouvent condescendants et détestables. À mon avis, vous pouvez encore dire n'importe quoi, vous devez simplement assumer les conséquences.

Pocher, la satire et le fait de se moquer des autres

La satire ne doit jamais être cruelle. Oliver Pocher semble n'avoir aucun égard pour l'opinion publique. C'était mon premier sentiment. Mais avec le temps, j'ai commencé à en douter. Malgré ce que ses supporters pourraient dire, je pense que Pocher, que vous aimiez son travail ou non, n'est pas réellement dénué de pensée ou de considération pour la critique. Comme d'autres artistes, il fait simplement comme s'il l'était. C'est une réaction humaine tout à fait normale. Et avec le temps, on s'y habitue. Le rôle des médias n'est pas d'être gentil.

Pocher est constamment critiqué. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Je dois admettre que je le trouve intéressant. Le grand Harald Schmidt l'a un jour décrit comme un "petit type misérable". Quelqu'un qui a bâti sa renommée en se moquant des autres.

Maintenant, ses principales cibles sont son ex-femme. Avant que les fans de Pocher ne m'accusent de prendre parti pour Amira Aly sans la connaître : je comprends la critique. Si vous vous mettez à sa place - et j'essaie - vous verrez que c'est un comique célèbre qui est tombé amoureux d'une femme inconnue, lui offrant une vie privilégiée à ses côtés.

Le chagrin d'amour et l'humour plat

Une femme qui a porté son nom, une femme qui, selon la critique, a acquis de la notoriété grâce à lui. Une femme qui est également devenue la mère de ses deux enfants. Et qui a finalement décidé de le quitter. Cela doit être déchirant si des sentiments persistaient encore.

Il n'est un secret pour personne que les artistes créent souvent leurs meilleures œuvres à partir des expériences de vie les plus douloureuses et dramatiques. Combien de tubes du hit-parade sont attribuables à la rupture amoureuse seule ? Il est tout à fait valable de traiter de sa propre relation ratée sur scène. Mais, pour l'amour de tout ce qui est bon, pas comme ça !

"Love Casper", le nom de l'actuel spectacle de Pocher, est, il faut l'admettre, conçu autour de son ex-femme. L'idée que la vie privée d'Amira Aly n'existe pas dans le monde de Pocher ne semble pas exister. Pour lui, une bonne blague, c'est quand une seule personne parmi des milliers la trouve drôle. C'est suffisant pour qu'il continue. Même si cette comédie n'atteint plus autant de monde qu'auparavant.

Se moquer également, rendre la pareille, répondre de la même manière : voilà un excellent spectacle comique. Au lieu de cela, il se considère comme la victime. Tandis qu'il laisse un sillage de destruction dans ses relations passées avec d'autres femmes célèbres comme Sabine Lisicki.

Se moquer de l'ex

Et faire appel à lui que Amira Aly était autrefois à ses côtés ne suffit plus. Ses enfants grandiront un jour et liront à propos de leur "mère immorale" dans tout ce qu'il a dit sur elle.

Actuellement, il se moque d'elle en se basant sur une courte vidéo qu'elle a publiée elle-même, remerciant ses fans pour leurs messages et expliquant son choix de pantalon. "Parce que - c'est nouveau et ça doit être cassé. Ce n'est définitivement pas un pantalon haute taille", dit-elle.

Dans la parodie de Pocher, le dialogue se déroule ainsi : "J'ai mon pantalon déboutonné ici parce que je viens de faire l'amour et j'ai pris du poids. Je vais chercher les enfants maintenant, je les ai eus toute la semaine, je les ai habituellement, et puis je rentre tard le soir."

Ces attaques contre la femme qu'il a aimée ne sont rien d'autre que pathétiques. Quelles punchlines spirituelles il aurait pu écrire après cette relation ratée ! Combien nous aurions tous pu rire avec lui et de lui, s'il avait eu le courage de ne pas simplement blâmer les autres. Car finalement, les deux parties sont impliquées dans une rupture. La véritable grandeur consiste à protéger la mère de ses enfants - peu importe à quel point il peut être blessé et triste - des foules en ligne. Au lieu de cela, il la jette en pâture aux loups avec les mêmes sous-entendus crus, encore et encore. La comédie de Pocher a certainement trouvé sa place, et c'est au plus bas.

Dans ces circonstances, il est crucial que les couples célèbres respectent les limites de l'autre, surtout lorsqu'il y a des enfants impliqués. Malgré les controverses entourant les couples célèbres, l'humour ne devrait jamais être utilisé comme une arme pour rabaisser ou humilier un ex-conjoint.

Alors que nous nous enfonçons dans le monde des couples célèbres, il est décourageant de voir certains individus, comme Oliver Pocher, continuer à exploiter leurs ex pour des rires bon marché. Il est grand temps pour les comiques d'apprendre que l'humour ne doit pas venir au détriment de la dignité de quelqu'un d'autre.

