- Il manifeste une affection sincère en s'occupant de son ex-conjoint.

Depuis près de sept ans maintenant, le duo hollywoodien populaire, Jennifer Aniston (55) et Justin Theroux (53), vivent séparément après leur rupture publique. Contrairement à plusieurs autres relations de célébrités qui ont mal tourné, leur séparation a été cordiale et amicale, comme en témoigne récemment l'entretien de Theroux avec "The Times".

Il a partagé que Aniston continue de représenter une valeur importante pour lui et qu'il ressent un sentiment protecteur fort envers elle. Ce sentiment pourrait avoir été renforcé récemment suite à la prise de parole publique d'Aniston contre le candidat à la vice-présidence de Donald Trump (78), J.D. Vance (40). Une vidéo resurgie dans laquelle Vance critique le gouvernement américain en le qualifiant de "régenté par un groupe de vieilles filles sans enfants qui sont mécontentes de leur vie et cherchent à priver les autres de leur bonheur" complique les choses.

Aniston, qui n'a pas d'enfants elle-même, a réagi aux propos durs de Vance en exprimant son espoir que sa fille puisse un jour avoir des enfants : "Je ne peux que dire... Monsieur Vance, j'espère que votre fille pourra connaître la bénédiction d'avoir des enfants à l'avenir." Theroux a salué la répartie d'Aniston, déclarant : "Elle a su se défendre - comme elle aurait dû le faire."

Justin Theroux a récemment attiré l'attention de tous lorsque son film "Beetlejuice Beetlejuice" a été présenté en avant-première à Venise. Accompagné de sa nouvelle partenaire, Nicole Brydon Bloom (30) - ou plutôt sa fiancée ? La bague visible sur son doigt laisse penser que oui. C'était leur deuxième apparition ensemble sur le tapis rouge, après avoir fait leur première apparition en tant que couple aux Oscars en mars dernier.

Cependant, un mariage pourrait encore être lointain : Theroux était avec Aniston de 2015 à 2018, ayant fait sa demande en mariage presque trois ans auparavant. En février 2018, ils ont publié un communiqué conjoint annonçant leur séparation, qui s'était produite à la fin de l'année précédente. "Nous sommes toujours engagés à préserver le profond respect et l'amour que nous avons l'un pour l'autre", ont-ils déclaré à l'époque, et il semble qu'ils aient réussi à le faire jusqu'à présent.

Theroux, impressionné par la réponse d'Aniston à la critique de Vance, a mentionné : "Je ne vais pas mentir, elle a géré ça parfaitement." En plein dans sa nouvelle relation avec Nicole Brydon Bloom, Theroux ne peut s'empêcher de se remémorer avec tendresse son passé avec Aniston, souvent exprimant : "Je ne vais pas mentir, il y a encore une place spéciale dans mon cœur pour elle."

