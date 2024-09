- Il lutte contre une tumeur lymphatique maligne.

Le mois dernier, le musicien renommé Roger O'Donnell (68 ans), connu pour ses claviers dans le groupe culte The Cure, a révélé sa lutte contre une forme rare et agressive de lymphome. Le lymphome est un cancer qui affecte le système lymphatique, qui aide à lutter contre les infections et les maladies. C'est la croissance incontrôlée de cellules saines qui conduit au développement du cancer.

Après avoir ignoré les symptômes pendant plusieurs mois, O'Donnell a finalement décidé de consulter un médecin. Suite à une intervention chirurgicale, les résultats de la biopsie étaient décourageants. Il a partagé cette nouvelle dévastatrice sur son Instagram, accompagné d'une photo en noir et blanc avec sa partenaire Mimi, arborant une nouvelle coupe de cheveux courte.

Onze mois de traitement difficiles - Techniques innovantes et remèdes ancestraux

À partir de là, O'Donnell a entamé un voyage de onze mois de traitement, travaillant aux côtés de certains des meilleurs spécialistes du monde. Il a obtenu des seconds avis et des conseils des équipes qui ont développé ses médicaments.

Son traitement comprenait une immunothérapie de pointe, rappelant la science-fiction, ainsi que des médicaments utilisés pour la première fois il y a un siècle. La dernière phase de son traitement était la radiothérapie, une méthode qui date des premiers jours du traitement du cancer.

État de santé actuel de Roger O'Donnell

Malgré le ton sombre contenu dans ces lignes, il y a un éclair d'espoir. O'Donnell lui-même confirme : "Je vais bien et le pronostic est étonnamment positif. Le cancer a frappé à notre porte, mais nous avons choisi de ne pas répondre."

Inspiré par son expérience, O'Donnell transmet un message fort à ses semblables : "La détection précoce est essentielle pour vaincre le cancer. Si vous suspectez d'avoir des symptômes, n'hésitez pas. Faites-vous tester."

Il adresse également un message plein de cœur aux amis et aux proches des patients atteints de cancer : "Les mots d'encouragement signifient tout. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre cette maladie, partagez votre soutien. J'ai appris de première main à quel point ces mots peuvent être puissants."

En conclusion, O'Donnell exprime sa gratitude sincère envers ses médecins, "des rockstars, tous autant qu'ils sont", ainsi qu'au personnel hospitalier, à ses amis, à sa famille et à sa partenaire Mimi. "Rester sur le côté de touche n'est pas chose facile...", admet-il, reconnaissant le soutien qu'il reçoit de ceux qui lui sont le plus proches.

The Cure pleure la perte d'Andy Anderson

Roger O'Donnell n'est pas le premier membre de The Cure à faire face au cancer. En février 2019, l'ancien batteur du groupe, Andy Anderson, est décédé à l'âge de 68 ans, une semaine seulement après avoir annoncé son diagnostic de cancer terminal sur Facebook.

Après avoir reçu le diagnostic choquant de cancer, O'Donnell a suivi un plan de traitement rigoureux qui combinait une immunothérapie innovante avec des médicaments datant de plusieurs décennies.

La nouvelle dévastatrice de sa lutte contre le cancer a incité O'Donnell à insister sur l'importance de la détection précoce et de l'attention médicale rapide, inspirant les autres à chercher de l'aide s'ils ont des symptômes.

