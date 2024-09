- Il la considère comme intellectuellement déficiente.

Anja Schütte, qui fêtera ses 60 ans le 2 septembre, trouve cet anniversaire "assez absurde", selon un entretien accordé à "Bild am Sonntag". La raison en est : "Perdre mes deux parents, je suis maintenant la doyenne de notre famille, ce qui vous fait réfléchir sur l'éphémère de l'existence."

Son 60ème anniversaire sera célébré avec son époux norvégien Petter, 67 ans, et son fils Hendrik, 33 ans, issu de son mariage avec le chanteur pop Roland Kaiser, 72 ans, à Hambourg. Ensuite, ils prévoyent de se rendre à Majorque pour se détendre.

Elle a évité les rôles d'actrice

Anja Schütte était une actrice allemande renommée, ayant connu la célébrité avec son premier film en 1980, "Tender Cousins", et de nombreuses séries télévisées telles que "The Wicherts from Next Door" et "Forsthaus Falkenau". Cependant, ces dernières années, elle s'est éloignée des projecteurs, une décision prise pour s'occuper de sa mère malade, qui a lutté contre le cancer pendant 40 ans. Sa mère, Elke Schütte, est décédée le 3 avril à l'âge de 86 ans. Cette perte a laissé une marque indélébile en elle, mais elle a gardé l'espoir de se réunir avec ses parents après la mort, comme elle l'a déclaré dans l'entretien.

Son fils est sa force. "Il nous a rendu visite récemment en Norvège. Passer du temps avec ma famille est non négociable pour moi, ils passent en premier", a déclaré Anja Schütte lors de l'entretien. "Ces dernières années, je me suis entièrement consacrée à ma mère. Je me suis promis de ne pas l'abandonner seule." Elle voulait rester à ses côtés "jusqu'à la fin". Il y a deux ans, elle est revenue vivre chez ses parents. Elle exprime sa gratitude envers son mari, un homme d'affaires voyageur, pour son soutien inébranlable dans cette entreprise. "Sans lui, je n'aurais pas pu le faire. J'ai choisi d'éviter les rôles d'actrice de peur d'être éloignée de ma mère pendant de longues périodes debido au tournage."

Apprendre le norvégien pour son mari

À l'avenir, elle réorganise sa vie, en concluant l'héritage de sa mère avec son frère et en planifiant de nouveaux projets : "Je veux retourner au théâtre et prioriser ma santé". Elle prévoit de jouer plus au golf et de voyager. Et elle a un autre objectif : "Je vais maîtriser le norvégien pour mon mari."

Après avoir célébré son 60ème anniversaire en famille, Anja Schütte prévoit de réfléchir sur son parcours, ayant consacré plusieurs années à s'occuper de sa mère malade. "Célébrer mon anniversaire cette année me fait penser au temps précieux que j'ai passé avec mes proches", a-t-elle déclaré lors de l'entretien.

La passion d'Anja pour apprendre le norvégien pour se rapprocher de son mari reste intacte. "Une fois que nous serons revenus de Majorque, je reprendrai mes cours de langue pour améliorer mon norvégien", a-t-elle déclaré, impatiente de renforcer ses liens avec son mari.

