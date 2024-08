- Il jouit du soleil et des températures atteignent 30 degrés au nord.

Au nord, les gens peuvent s'attendre à une journée radieuse et aride aujourd'hui. Selon le Deutscher Wetterdienst (DWD), le service météorologique allemand, le thermomètre devrait osciller entre 25 et 30 degrés Celsius. Les prévisions annoncent une nuit principalement claire et sèche de mercredi à jeudi, avec des températures minimales comprises entre 17 et 20 degrés Celsius.

Jeudi, le ciel devrait être très ensoleillé au début de la journée, mais la formation de nuages devrait s'accélérer dans l'après-midi, avec une possibilité de précipitations éparses et de coups de tonnerre. Les températures devraient rester dans la fourchette de 25 à 30 degrés Celsius, ce qui devrait donner une sensation de chaleur et d'humidité. Les îles de la mer du Nord connaîtront une fraîcheur relative, avec des températures stabilisées autour de 23 degrés Celsius. Le DWD prévoit un vendredi nuageux et pluvieux.

