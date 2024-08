- Il joue dans le film Coming-of-Age

Les stars de "Queen Charlotte" India Amarteifio (22) et Damian Hardung (25), connu pour son rôle dans "Maxton Hall - The World Between Us", incarneront les rôles principaux du prochain drame sur le passage à l'âge adulte, "Into The Deep Blue". Selon "The Hollywood Reporter".

De quoi parle le film?

Le scénario du film est écrit par la romancière et scénariste Jennifer Archer. En janvier, elle a écrit sur Instagram à propos de son roman qui a inspiré le film : "Le livre de mon cœur parle d'amitié, de chagrin et des montagnes russes émotionnelles que l'on traverse lorsqu'on tombe amoureux de son meilleur ami."

L'histoire suit Nick et Fiona, deux amis qui se sont rencontrés dans une séance de thérapie de groupe et qui luttent pour reprendre le contrôle de leur vie après leurs pertes. "Lorsqu'un week-end à la plage fait surface leurs sentiments profonds, ils préfèrent se séparer plutôt que de les affronter", selon un résumé de l'intrigue.

Ce que l'on sait pour l'instant

Damian Hardung interprétera le rôle de Nick, tandis qu'India Amarteifio incarnera Fiona. Selon "Deadline", Jonathan Wright (53) est attaché à la réalisation, avec Aletha Shepherd et Jennifer Presser en tant que productrices.

Le film sera tourné au Royaume-Uni. Initialement, la chanteuse et actrice Sabrina Carpenter (25) était prévue pour jouer le rôle principal, mais le magazine de l'industrie a confirmé qu'elle n'était plus impliquée dans le projet. Ni le livre ni le film n'ont encore de date de sortie spécifique, mais le roman est prévu pour sortir en 2025.

Qui sont les acteurs principaux?

India Amarteifio est connue pour son rôle dans la série Netflix "Queen Charlotte", le préquel de la série à succès "Bridgerton".

Damian Hardung est devenu célèbre grâce à l'adaptation tant attendue de la série du roman à succès de Mona Kasten (32), "Sauve-moi". La première saison de la série "Maxton Hall - The World Between Us" a été diffusée le 9 mai 2024 sur la plateforme de streaming Amazon Prime et est rapidement devenue un succès. Hardung interpreting the lead role of James Beaufort. Hardung a partagé son excitation concernant le nouveau projet de film sur Instagram et a publié un screenshot de l'article de "The Hollywood Reporter": "Plus qu'excité."

