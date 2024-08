- Il joue dans le drame Madden

Le réalisateur David O. Russell (65 ans) a choisi Nicolas Cage (60 ans) pour tenir le rôle principal de "Madden". Dans ce drame, il interprétera l'ancien entraîneur de football et commentateur NFL John Madden (1936-2021), qui a prêté son nom à la série de jeux vidéo "Madden NFL". Russell a loué Cage comme "l'un de nos meilleurs et plus originaux acteurs", selon Deadline.

"Légende nationale aimée"

Cage incarnera "la légende nationale aimée John Madden, mettant en valeur le meilleur de l'esprit américain d'originalité, de plaisir et de détermination, où tout est possible", a déclaré Russell dans un communiqué. "Aux côtés du style fou, de l'ambition et de l'individualisme inspiré d'Al Davis, propriétaire des Raiders sousdogs d'Oakland, le film explorera la joie, l'humanité et le génie que John Madden a apporté à un monde fou, inventif et cool dans les années 1970", a déclaré le réalisateur à la publication professionnelle.

Le film sportif, écrit par Cambron Clark, se concentre sur la collaboration de Madden avec Electronic Arts (EA) pour la série de jeux NFL. Le film est produit par Amazon MGM Studios, avec Todd Black (64 ans) en tant que producteur. À ses côtés se trouvent Steve Tisch (75 ans), Jason Blumenthal, Matthew Budman et Jonathan Shukat. La date de sortie n'a pas encore été annoncée.

Le parcours de Madden vers l'icône de la NFL

Madden a entraîné l'équipe NFL des Raiders d'Oakland de 1969 à 1978, remportant le Super Bowl en 1977. Après avoir quitté son poste d'entraîneur, il a rejoint CBS Sports en tant que commentateur en 1979. Au cours de sa carrière médiatique de 30 ans, il a remporté 16 prix Emmy.

À partir de 1988, il a travaillé avec EA sur les jeux "John Madden Football", qui ont été renommés plus tard "Madden NFL". Le jeu est sorti annuellement depuis 1990. La légende du football américain est décédée le 28 décembre 2021, chez lui en Californie. Madden laisse derrière lui sa femme Virginia et ses fils Joseph et Michael.

La collaboration d'EA avec Madden

