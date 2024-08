- Il interprète Jago dans "Othello" de Shakespeare, réalisé par Gottz Schubert, au Festival de Lausitz.

Acteur Götz Schubert, connu pour ses rôles dans "Brecht" et "Wolfsland", préfère actuellement le théâtre aux projets de cinéma et de télévision. Avant le festival de Lausitz (du 25 août au 14 septembre), il a déclaré à l'agence Deutsche Presse-Agentur qu'il était ravi de jouer sur scène. Le sexagénaire ouvrira le festival à Weißwasser en interprétant Iago dans "Othello" de Shakespeare le dimanche soir.

Schubert chérit l'interaction directe avec le public

Selon Schubert, le théâtre est devenu plus important que les productions cinématographiques. Il a déclaré avec satisfaction : "Cela me ramène un peu chez moi. Vous avez des interactions plus intimes avec le public." Cela s'applique également à la production de Marcel Kohler, qui présentera "Othello" de Shakespeare et son manuscrit littéraire "The Strangers" trois fois dans une ancienne usine de verre.

Shakespeare et Molière font partie des auteurs préférés de Schubert. Il pense que leurs histoires d'amour, de relations et de politique sont intemporelles et ont un immense potentiel à la fois dans le théâtre et le cinéma. Le texte récemment découvert attribué à Shakespeare sera utilisé dans la production d'"Othello". Les thèmes et les narratives semblent remarquablement pertinents dans le monde d'aujourd'hui, ce qui ajoute une couche d'excitation supplémentaire.

Schubert : Inspirer les locaux pour le Festival

Schubert reprendra le tournage de "Wolfsland" en 2025, lui laissant ainsi suffisamment de temps pour le théâtre. Il considère le festival de Lausitz, lancé en 2020, comme une étape vers une transformation structurelle qui aurait dû avoir lieu plus tôt. La Telux-Glasfabrik, après rénovation, sert de lieu captivant pour le festival. "Le festival est un processus artistique qui nécessite du temps pour grandir", a déclaré Schubert. "Nous voulons impliquer plus de locaux et en faire leur festival également." Avec son passé en tant qu'habitant de Pirna et commissaire TV "Butsch" dans "Wolfsland", Schubert espère contribuer à cela en utilisant sa popularité.

