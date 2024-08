- Il fête l'anniversaire de son beau-fils aujourd'hui.

Gisele Bündchen (44 ans) et son ex-mari Tom Brady (47 ans) ont semblément divorcé sans que cela n'affecte sa relation avec le fils de Tom, Jack. Elle a célèbré les 17 ans de Jack en lui dédiant un message plein d'affection sur son Instagram, accompagnant le tout de deux photos anciennes.

Double fê̂te pour Jack

La première photo montre Gisele et Jack dans ses années plus tendres. Elle a légendé la photo, "Joyeux anniversaire à ce petit trésor !" La deuxième photo les montre ensemble, elle et Jack devenu adulte, avec la légende, "Qui s'est transformé en un jeune homme merveilleux, refléchi et exceptionnel, dont nous sommes heureux de faire partie de nos vies."

Tom Brady a également partagé ses pensées pleines d'affection pour son fils sur Instagram, le décrivant comme "le plus doux, le plus gentil et le plus refléchi des 17 ans." Il a poursuivi en exprimant "Tu es une véritable benediction dans ma vie, et je suis reconnaissant de te voir grandir en jeune homme. Ta passion pour la famille, les amis, les études, l'athlétisme, ta détermination et ton engagement envers tout ce que tu fais sont quelques-unes de tes qualités exceptionnelles."

Il a même plaisanté sur le fait de ne plus pouvoir le battre à un jeu deux contre un. "Je t'aime éternellement et à jamais, joyeux anniversaire, fiston," a-t-il conclu son message. Accompagnant les mésages d'anniversaire, il a publié des photos du trio.

Une famille mélée vibrante

Jack est le fils de Tom Brady et de l'actrice Bridget Moynahan (53 ans), qui sont sortis ensemble de 2004 à 2006. Tom a épousé Gisele Bûndchen en février 2009. Leur fils Benjamin (14 ans) est né en décembre de la même année, suivi de leur fille Vivian (11 ans) en 2012. Aprè

Lire aussi: