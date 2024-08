- " Il faut être dur avec son conjoint ": Mola Adebisi étonne une fois de plus

Le statut légendaire de Mola Adebisis au camp de la jungle est principalement attribué à son implication dans la fameuse "saison d'Ibiza". À cette époque, il jouait un rôle moins important, Larissa Marolt étant le principal catalyseur d'excitation et de remous. Cependant, c'est Mola qui a réussi à décrocher une place dans le Summer Jungle Camp des Légendes. Dans ce camp, Mola est moins célébré pour son esprit victorieux, mais plutôt pour ses vues unconventionnelles sur les rôles de genre.

Mola Adebisi Remue Encore une fois le Pot

Durante les demi-finales, Sarah Knappik et Georgina Fleur Bülowius ont exprimé leur désaccord avec les opinions de Mola sur les rôles de genre et les femmes. Le sujet de discussion était "Mauvais Garçons". Alors que Kader Loth et Daniela Büchner affirmaient préférer les mauvais garçons, Georgina a partagé qu'elle aimerait rencontrer un oui-homme. Juste quelques jours auparavant, Georgina avait ouvert sur la violence domestique qu'elle avait subie dans son ancienne relation.

Mola n'a pas pu s'empêcher de commenter leur prédilection pour les mauvais hommes. Il a dit: "Vous ne pouvez pas pleurer si vous vous faites cogner". Cette remarque était surprenante, étant donné que Georgina et Daniela Büchner avaient également parlé de leur expérience de violence domestique.

Mola avait du mal à comprendre pourquoi certaines femmes qualifiaient les hommes de "trop gentils". Il a questionné: "Comment pouvez-vous être trop gentil?" Il a ajouté en outre: "Vous devez être méchant avec votre femme de temps en temps pour qu'elle vous respecte". Cette déclaration a laissé Sarah Knappik sous le choc, alors qu'elle essayait de contenir ses émotions. "C'était presque une limite pour moi", a-t-elle partagé dans le téléphone de la jungle.

Sarah Knappik est Ébranlée

La conversation n'a pas cessé là. Gigi Birofio a révélé sa préférence pour que sa partenaire s'habille de manière séduisante lorsqu'ils sont ensemble, mais pas lorsqu'elle est seule. Kader Loth était choqué, questionnant: "Vous utilisez l'apparence de votre femme pour vous sentir viril?" Mola est allé plus loin, déclarant que s'il était avec sa femme et qu'un homme s'approchait d'elle, il pourrait dire qu'elle était prise, mais si elle était seule et que l'homme était persistant, il n'avait pas le pouvoir d'intervenir. "Then I say: 'No, that's not possible,'" a-t-il dit. Mola a affirmé avoir le droit d'imposer des restrictions à sa femme.

Les vues archaïques de Mola ont laissé ses camarades de camp stupéfaits. "Je ne pense pas que quelqu'un devrait me dire quoi faire. Je suis un esprit libre et je veux vivre comme ça. Mais vous pouvez discuter de choses, mais dire à des adultes quoi faire, je ne pense pas que c'est bien", a expliqué Georgina. Knappik était également ferme dans sa position. Elle considérait les croyances de Mola comme "de la merde".

+++ À lire également +++

Jan Köppen: Clone de Hartwich ou Vent frais en tant que modérateur de la jungle

Lire aussi: