- Il faut des informations supplémentaires pour déterminer si le sandwich contient de l'alcool.

Il est évidence lorsque l'on fait ses courses que des produits comme la bière et les chocolats fourrés à l'aliqueur d'œufs contiennent de l'alcool. Cependant, vous pourriez être surpris d'apprendre que des articles tels que les petits pains précuits, la pâte à pizza, le marzipan et les petits pains pour hot-dogs contiennent parfois des traces d'alcool également. Cette information est souvent cachée dans les petits caractères sur les emballages. C'est pourquoi les centres de consommation plaident pour une étiquetage plus clair.

Stephanie Wetzel, coordinatrice du projet Lebensmittelklarheit à la Fédération des organisations de consommateurs allemandes, a déclaré que de nombreux clients rataient la mention d'alcool dans la liste des ingrédients. Cela pose problème pour les enfants et ceux qui évitent délibérément l'alcool. Elle estime donc que les aliments alcoolisés doivent être clairement étiquetés, même pour les aliments non emballés et les plats servis dans les restaurants.

L'alcool est souvent caché dans les sucreries, les desserts et les plats prêts à consommer, selon un défenseur des consommateurs de l'agence de presse allemande. Les vinaigrettes, les salades fines et les confitures peuvent également en contenir. La liste des ingrédients peut mentionner "éthanol" ou "alcool éthylique".

La Confédération des boulangers allemands a expliqué que l'alcool peut être produit dans la pâte elle-même pendant le processus de fermentation. L'amidon dans la céréale fournit du sucre, que la levure convertit en dioxyde de carbone et en alcool. Le dioxyde de carbone assure que le pain a du volume et ne se transforme pas en une boulette de pâte cuite. L'alcool contribue également à la formation d'arôme et à une bonne croûte. Cependant, la quantité est infime et les produits sont destinés à être cuits. L'étiquetage dans la liste des ingrédients est considéré comme suffisant, a souligné la confédération.

Actuellement, il n'y a pas de projets de nouveaux étiquetages d'emballage au niveau du gouvernement allemand. Le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture a expliqué que les réglementations d'étiquetage actuellement en vigueur au niveau de l'UE ne prévoient pas de dispositions pour des étiquettes d'avertissement obligatoires. L'initiative de changement appartient à la Commission européenne. Le ministère soutient une approche harmonisée au niveau de l'UE pour l'étiquetage afin de prévenir la consommation excessive d'alcool.

L'Institut fédéral d'évaluation des risques a déclaré que l'éthanol issu de processus de fermentation naturels est peu susceptible d'avoir des effets enivrants ou toxiques, même avec des quantités plus importantes consommées par les "sous-groupes sensibles" de la population. La cuisson

