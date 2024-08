- Il fait encore chaud en Rhénanie du Nord-Westphalie, prévision d'une nouvelle tempête.

Après une période de chaleur et de nuits chaudes, les habitants de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent s'attendre à uneweather plus étouffant avec des orages dans les jours à venir, mais au moins un peu de soulagement de la chaleur. Selon le Service météorologique allemand (DWD), des averses et potentiellement des orages violents sont prévus tout au long de la journée.

Dans certaines parties de l'État, des précipitations importantes de 15 à 25 litres par mètre carré en peu de temps sont attendues, ainsi que de la grêle et des rafales de vent. Localement, il peut y avoir des orages sévères avec des précipitations importantes allant jusqu'à 40 à 50 litres par mètre carré et des rafales de vent allant jusqu'à 80 km/h. Les températures maximales varieront de 25°C à l'ouest du Rhin à 28°C en Westphalie de l'Est. La nuit, les températures descendront à 12 à 19°C, et les orages se calmeront.

Jeudi devrait être ensoleillé et sec, avec des températures comprises entre 25 et 29°C, et 21 à 24°C dans les montagnes. Les températures nocturnes varieront de 13 à 18°C. Selon le DWD, vendredi sera principalement ensoleillé avec des températures comprises entre 24 et 29°C, et 23°C dans les hauteurs. Des précipitations sont possibles dans le nord-ouest l'après-midi. Les températures nocturnes descendront à 14 à 18°C.

Les données préliminaires du DWD pour mardi ont montré un record de température supérieure à 36°C, battant le précédent record de l'État de 35,4°C. À Ennigerloh-Ostenfelde dans l'arrondissement de Warendorf, il a été enregistré 36,2°C.

Malgré le soulagement de la chaleur dans les jours à venir, le Service météorologique allemand met en garde contre une potentielle tempête de force ouraganienne approchant de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, apportant des précipitations importantes, de la grêle et des vents forts. Si cette tempête se matérialise, elle pourrait battre les précédents records de chaleur établis cette semaine.

