- Il fait chaud comme l'été en Hesse le week-end.

Après des pluies et des orages isolés, les habitants de Hesse peuvent se réjouir d'un temps ensoleillé pour le week-end. Dimanche, les températures pourraient atteindre 32 degrés Celsius. Selon le Service météorologique allemand (DWD), le ciel se dégagera aujourd'hui à partir de midi, avec des températures comprises entre 23 et 27 degrés Celsius et les valeurs les plus élevées attendues dans la région du Rhin-Main.

Vendredi, il y aura des précipitations par moments, principalement au nord, avec des rafales fortes possibles. Les températures maximales prévues seront comprises entre 24 et 28 degrés Celsius. Le week-end restera principalement sec et ensoleillé, avec quelques cumulus occasionnels. Samedi, les températures pourraient atteindre 30 degrés Celsius, et dimanche, elles augmenteront davantage pour atteindre entre 28 et 32 degrés Celsius.

Malgré les précipitations prévues pour vendredi, l'humidité résiduelle des précédentes pluies et des orages isolés pourrait entraîner quelques surfaces humides. D'ici la fin de la semaine, le temps devrait s'améliorer considérablement, avec le soleil qui régnera sur la Hesse pour le week-end.

