- Il fait beau à MV <unk> jusqu'à 26 degrés

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit un temps principalement ensoleillé pour Mecklembourg-Poméranie occidentale. Des averses légères isolées sont attendues dans les heures à venir, selon le DWD. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 26°C. Un vent du sud-ouest frais avec des rafales occasionnelles soufflera sur la mer Baltique.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures pourraient chuter jusqu'à 13°C, avec des nuages variables et des averses isolées. Dimanche, il devrait faire principalement beau et sec avec des températures allant jusqu'à 25°C. En Poméranie occidentale, un vent ouest partly frais et venteux soufflera.

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit également des températures plus fraîches et des conditions météorologiques variables pour la Poméranie occidentale dans la nuit de samedi à dimanche. despite les averses isolées, le DWD anticipe principalement des ciels clairs et des températures chaudes pour la Poméranie occidentale dimanche.

