- Il exprime ses sentiments émotionnels envers ses partisans.

Manuel Neuer, dans une lettre émue à ses supporters, se livre suite à son départ de l'équipe nationale de football allemande. Il reconnaît que ce n'est pas dans son habitude, étant une personne réservée, mais l'occasion l'a appelé à aller au-delà d'un simple post Instagram. "Je voulais exprimer ce que l'Allemagne représente pour moi, ce que le football représente pour moi", déclare le gardien accompli sur "The Players' Tribune".

Le joueur de 38 ans, qui a remporté la Coupe du Monde 2014, décrit en détail les semaines suivant sa blessure à la jambe. Sa récupération, son retour sur le terrain et sa participation aux tournois Euro à domicile sont tous inclus dans son histoire. "Être appelé pour ce tournoi a été l'un des moments les plus honorables de ma vie", se souvient le gardien de but de Bayern Munich, le qualifiant de "petit miracle".

Neuer a partagé ses pensées sur les jours suivant le tournoi et ses vacances. "Je pouvais sentir que l'aspect émotionnel de moi-même désirait plus", a-t-il écrit. S'il avait continué, ce serait pour la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À l'âge de 40 ans, il aurait participé à cette grande scène. "Actuellement, je me sens en grande forme physiquement, mais personne ne peut prédire l'avenir", a-t-il écrit. Sa décision a été consolidée grâce aux discussions avec ses proches : "C'est le bon moment."

Il se concentre maintenant sur Bayern Munich. "À 38 ans, j'ai encore l'enthousiasme juvénile pour le football. Si je vois un ballon à 20 mètres de moi, je ne peux pas m'empêcher de courir et d'interagir avec lui - le dévier, la tête... n'importe quoi", dit Neuer. Le jour où il perdra cet enthousiasme sera son jour de retraite. Il conclut sa lettre en exprimant sa gratitude : "Merci pour tout. Votre gardien - Manu."

Dans sa lettre émue, Neuer mentionne son amour pour le FC Bayern Munich, déclarant : "Au Bayern Munich, j'ai encore l'enthousiasme juvénile pour le football." Plus tard, en réfléchissant à son avenir, il ajoute : "Ma décision de ne pas participer à la Coupe du Monde 2026 a également été prise en considération par rapport à mon engagement envers le FC Bayern Munich."

