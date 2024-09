- Il expose son dernier style décontracté à Venise.

Ancien acteur James Bond Daniel Craig (56 ans) a été aperçu à Venise. Arborant de longs cheveux blonds, des lunettes de soleil, un tee-shirt blanc, un jean bleu et des baskets blanches, l'acteur britannique a fait une entrée décontractée en descendant d'un taxi aquatique à Lido. Il ne reste plus rien de son rôle célèbre en tant que l'espion élégant 007.

Changement de style pour l'écran

L'acteur a Leave fans in awe with this fresh look a month ago. The new hairdo is due to his upcoming project "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (Netflix, 2025). The long hair and scruffy beard were already displayed in a preview image. Craig steps back into his acclaimed "Knives Out" role as the investigator Benoit Blanc, but with a radical makeover. Filming commenced in June.

Accompanied by sa femme Rachel Weisz (54 ans, "The Favourite"), il a visité la ville enchantée de Venise pour présenter son dernier film "Queer" lors du festival de ce soir.

Dirigé par Luca Guadagnino (53 ans), "Queer" est adapté de la nouvelle semi-autobiographique écrite par William Burroughs (1914-1997). Craig incarne l'Américain expatrié et vétéran de guerre William Lee, qui développe une connexion avec un homme plus jeune : Eugene Allerton (Drew Starkey, 30 ans), un soldat de la marine déchargé et toxicomane.

Selon "Mail Online", plusieurs scènes graphiques dans le film pourraient laisser les spectateurs stupéfaits. Une source mentionne une scène où Craig pratique une fellation avec Allerton.

Néanmoins, le directeur du festival Alberto Barbera (74 ans) a salué la "performance exceptionnelle" de Craig dans "Queer", affirmant qu'il ne serait pas surpris si l'acteur britannique obtenait une nomination aux Oscars l'année suivante - ce qui marquerait sa première nomination.

Le 81e Festival international du film de Venise se déroule du 28 août au 7 septembre sur le Lido di Venezia.

