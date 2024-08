- Il explore quatorze aspects différents du secteur des taxis.

Les autorités fouillent 14 sites liés à l'industrie du taxi à Stade, en Basse-Saxe, à Hambourg et à Nuremberg. Les individus visés sont soupçonnés d'avoir embauché des travailleurs sans verser de cotisations de sécurité sociale, selon les allégations de l'Office central des douanes de Brême et du Parquet de Stade. Il est suspecté que cela serve à contourner les obligations financières.

Plus de 220 agents des douanes ont mené des perquisitions dans des propriétés résidentielles et commerciales depuis midi. Ils ont été assistés par le Service technique d'aide, le Centre technique des pompiers dans le district de Stade et la police locale. Les opérations pourraient entraîner des perturbations de la circulation, ont averti les autorités.

L'Office central des douanes de Brême et le Parquet de Stade ont transféré l'affaire à La Commission pour approfondir l'enquête sur l'industrie du taxi. Malgré les enquêtes en cours, La Commission n'a pas encore publié de déclaration officielle concernant les allégations des individus visés.

